先週、日本列島に居座り続けた5泊6日の”最長”寒波。すっかり寒波は離れたものの、まだ日本海側を中心に平年の2倍以上の積雪が残っている所があります。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋や関東でも雪 週後半は再び寒気が襲来… 最新の雪シミュレーション

その上で、再び上空には強い寒気が流れ込みそうです。

上空1500mm付近でー6℃以下の寒気は、平地で雪が降る目安の寒気。

28日（水）からジワジワ流れ込み始め、29日（木）～30日（金）には、東京や名古屋、大阪にも－9℃以下という、さらに強い寒気も流れ込みます。

今回の寒波は2泊3日ほどに？

どちらも強い寒気ですが、先週の寒気と比較すると、前回は―12℃以下の寒気が中国地方まで流れ込み、前回の方が南下しているように感じます。

ただ、「強さ」より「期間」の方が、特徴的です。



前回は５泊6日ほどでしたが、今回は2泊3日ほどになりそうです。

今回も平地で雪を降らせる目安になる―6℃以下の寒気は、日本列島の広い範囲にかかり、雪への注意・警戒は必要です。

日本海には、風と風がぶつかるJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が発生します。

この雲の帯は、発達した雪雲でかかれば積雪が急増するおそれがあり、危険な雲です。

29日（木）には、関東にも雪雲が流れこみ、関東の平地でも雪が舞う可能性があります。

JPCZが若狭湾付近にかかると、福井県で大雪になるおそれがあるだけでなく、日本列島がくびれた部分を通り、濃尾平野にも雪雲が流れ込み、今回も29日（木）夜～30日（金）の朝にかけて名古屋付近で降雪が予想されています。



積雪になるかどうかは、まだわかりませんが、時間が短いため、現段階では積雪になることはないとみています。

ただ、このエリアは、東海道新幹線や、名神高速道路が通っていて、交通に影響が大きくなるエリアです。先週の寒波の時も、新幹線が遅れ、名神高速が予防的通行止めになりました。どこまで影響がでるかはまだ発表はありませんが今回も、最新の交通情報はこまめにチェックしてください。

警報級大雪のおそれも？

29日（木）～30日（金）は、鳥取など山陰、近畿、北陸まで、警報級の大雪になるおそれがあります。

先週の雪に加え、さらに積雪が増えるおそれがあり、日本海側では落雪やなだれなどに注意が必要です。

また、雪が予想されていない地域も厳しい寒さです。

今は一年で一番寒い時季になりますが、その平年の気温を下回る気温が続く見込みです。体調の管理に十分、注意してください。