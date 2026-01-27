ディズニーストアに“フルーツ飴”テーマの新作コレクション！ ミニーマウスやマリーの雑貨など展開
「ディズニーストア」は、1月30日（金）から、ミニーマウスや『おしゃれキャット』のマリーをデザインした新コレクション「GLOSSY FRUITS」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、1月27日（火）より先行販売を開始した。
【写真】ぬいぐるみやバッグも愛らしい！ 新作アイテム一覧
■艶やかなフルーツ飴をイメージ
今回発売される「GLOSSY FRUITS」は、飴でコーティングされた甘いフルーツをテーマに、艶やかな質感と透明感を取り入れた新コレクション。
ラインナップには、いちごを抱きしめた姿が愛らしいミニーマウスやマリー、チップ＆デールの「ぬいぐるみ」と「ぬいぐるみキーチェーン」が用意されるほか、一部店舗限定で、さくらんぼコスチューム姿のスティッチとスクランプも登場する。
また、春らしいピンクを基調にフルーツ柄を施した「ショッピングバッグ」や「パスケース」、「ルームウェア」などの日常で使えるアイテムに加え、いちごチョコがけのワッフルクッキーを詰めた缶入りスイーツも展開。見た目のかわいらしさから、ギフトにもぴったりな内容となっている。
さらに、「うるぽちゃちゃん」シリーズにフルーツの帽子をかぶったキャラクターのぬいぐるみが仲間入り。そして「UniBEARsity」のぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームから、フルーツモチーフのポンチョが提供される。
【写真】ぬいぐるみやバッグも愛らしい！ 新作アイテム一覧
■艶やかなフルーツ飴をイメージ
今回発売される「GLOSSY FRUITS」は、飴でコーティングされた甘いフルーツをテーマに、艶やかな質感と透明感を取り入れた新コレクション。
また、春らしいピンクを基調にフルーツ柄を施した「ショッピングバッグ」や「パスケース」、「ルームウェア」などの日常で使えるアイテムに加え、いちごチョコがけのワッフルクッキーを詰めた缶入りスイーツも展開。見た目のかわいらしさから、ギフトにもぴったりな内容となっている。
さらに、「うるぽちゃちゃん」シリーズにフルーツの帽子をかぶったキャラクターのぬいぐるみが仲間入り。そして「UniBEARsity」のぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームから、フルーツモチーフのポンチョが提供される。