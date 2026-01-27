ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【第一声 全文書き起こし】衆院選福岡2区の候補は何を語ったか 共産… 【第一声 全文書き起こし】衆院選福岡2区の候補は何を語ったか 共産・貫洞氏、自民・鬼木氏、中道・稲富氏、参政・木下氏 【第一声 全文書き起こし】衆院選福岡2区の候補は何を語ったか 共産・貫洞氏、自民・鬼木氏、中道・稲富氏、参政・木下氏 2026年1月27日 17時15分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 衆院選が公示された27日、九州最大の繁華街の福岡市・天神を抱え、全国有数の激戦区とされる福岡2区では、4人が名乗りを上げた。各候補者の第一声（全文書き起こし）は以下の通り（届け出順）。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【第一声 全文書き起こし】衆院選福岡2区の候補は何を語ったか 共産・貫洞氏、自民・鬼木氏、中道・稲富氏、参政・木下氏 【衆院選2026】福岡2区の立候補者〈過去の選挙結果〉 【衆院選2026】福岡2区、4氏が第一声 自民、中道が6度目の対決 参政、共産との争いに 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 埼玉, 床暖房, 寺田屋, デイサービス, 訪問介護, 老後, 墓, 葬祭, イベント