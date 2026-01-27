【山口3区（下関市や山陽小野田市、萩市など）】



立候補したのは、届け出順に、

自民党・前職の林芳正候補

中道改革連合・新人の篠田知宏候補

日本維新の会・新人の伊藤博文候補

日本共産党・新人の吹上政子候補

参政党・新人の島村薫候補の5人です。



○林候補は下関市内で第一声をあげました。

（林候補）

「やっぱり地域が地方が元気にならなければ、日本が元気になったとは言えません。下関が元気になってこの3区が元気になって、山口県が元気になって初めてよかったね、これを私はやり遂げたいと思っております。」





○篠田さんは下関市役所前で第一声をあげました。（篠田候補）「政権交代を起こしてまずは生活者ファースト。生活者のことを第一に考えた政治、これを実現いたします。いまこそ中道改革連合による政治、これを実現して希望にあふれた日本にしていきたいと思います。」○伊藤候補は萩市内で第一声をあげました。（伊藤候補）「地方の力を取り戻します。東京一極集中をこのままにしてはいけません。副首都構想によって地方が主役となって日本をつくる。かつて西の京と言われたこの山口から改革を起こし、全国を元気にしていく。」○吹上候補は下関市役所前で第一声をあげました。（吹上候補）「子どもたちにはみんな幸せになる権利があるんです。それを保障しているのもこの憲法です。私たちはこの憲法を胸に暮らし・平和・人権を守り抜く。」○島村候補は下関市内で第一声をあげました。（島村候補）「私たち参政党はみんなで作る政治みんなで作る政党でございます。みなさんの日本を変えたいという思いを全部背負って12日間走り続けたいと思います。日本を守るための戦いです」