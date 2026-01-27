厚切りジェイソン、メガネを取ってテレ東ドラマにしれっと登場「厚切りジェイソンさんだったのか！」「メガネ取ったらマジでイケメン過ぎやろ」と反響
テレ東ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（毎週月曜 後11：06〜）の第3話が26日に放送され、お笑いタレントの厚切りジェイソンが登場してSNS上で話題となった。（以下、ネタバレを含みます）
【動画】「マジでイケメン過ぎやろ」メガネを外したショットが公開された厚切りジェイソン
本作は、見た目は似ているのに中身も味も違う――まるで“キンパ”と“おにぎり”のような2人がぶつかり合いながらも惹かれていく、20代のかけがえのない日々を描くラブストーリー。
第3話では、恋人となった大河（赤楚衛二）とリン（カン・ヘウォン）。2人で探した家も無事に決まり、リンはその喜びを大河に伝えようとメッセージを送るが、大河は仕事に追われ、なかなか既読にならない。
そんな中、リンの誕生日が間近に迫っていることが明らかに。連絡頻度の問題を抱えたまま迎えた誕生日前日、2人は束の間の甘い時間を過ごすが、そこに突然、日本での恋が絶対にバレてはいけない人物・リンのオンマが来日するという話だった。
厚切りジェイソンが登場したのは、大河が働く飲食店に外国人客として来た時のことだった。普段よく目にするメガネは外し、英語を話して食事を提供してもらっていた。
厚切りジェイソンはドラマの公式SNSにも登場。大河とリンについて「ちょっと妻と付き合っていることを思い出しました」とコメントしていた。
