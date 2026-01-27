車体が完全にひっくり返り…10代男女5人乗った軽自動車が河川敷に転落　17歳少女が死亡　定員オーバーの状態　福岡・北九州市

福岡・北九州市の県道で10代の男女5人が乗った軽自動車が河川敷に転落し、17歳の少女が病院に搬送されたが、死亡が確認された。車は定員オーバーの状態だったという。

10代の男女5人が乗った軽自動車が転落

完全にひっくり返った状態の軽自動車。車体の底を上に向け、止まっている。

事故は、26日午後11時55分ごろに起きた。北九州市の県道で、10代の男女5人が乗った軽自動車が河川敷に転落した。

河川敷に転落した車は完全にひっくり返ってしまっており、現在、警察が鑑識活動を進めています。

現場は、緩やかなカーブが続く、片側1車線の見通しの良い道路だった。車に乗っていた10代の男女5人のうち、車の近くで倒れていたというアルバイトの三原歌純さん（17）が意識不明の状態で病院に搬送され、約2時間半後に死亡が確認された。死因は、出血性ショックだった。

残る4人のうち、17歳の女子高校生は重傷。19歳の男子大学生2人と17歳の女子高校生は、いずれも意識があり軽傷だ。

車は定員オーバーの状態

警察によると、軽自動車の定員は4人で、車は定員オーバーの状態だった。

5人の関係は友人や知人同士ということだが、事故の原因や誰が車を運転していたのかなど詳しいことはわかっていない。

警察は、乗っていた男女から話を聴くなどして事故発生時の状況を調べるとともに、過失運転致死傷の疑いも視野に入れ、捜査を進めている。

