警察署の女性職員にわいせつな行為をしたとして書類送検された警視庁の警察官だった30代の男性について、東京地検はきょう（27日）付けで不起訴処分としました。

東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。