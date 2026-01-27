WBA¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡¡¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î¶ìÀï¤âÃæÃ«½á¿Í¤Î¶¯¤µ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡ÖËÍ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡Ä¡×
¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê44¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁ°¸þ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¸«¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë ¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡5·î2Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæÃ«¤À¤¬¡¢¥ê¥ä¥É¤Ç¤Ï¶ìÀï¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾µé¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤¿Äé¤Ï¡ÖÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÃæÃ«¤ÎÅ¾µé¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï2024Ç¯6·î¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥à¤ÇÃæÃ«¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤È¤¤¤¦Äé¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¡Ë¼õ¤±¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÆâÍÆ¤â°ìÈÖÍ¾Íµ»ý¤¿¤ì¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤ËÀï¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¥È¥é¥¤¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÃæÃ«¤Î¶¯¤µ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µ÷Î¥¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃæÃ«¤ÎÉð´ï¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Äé¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤Î³ÑÅÙ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¿ÈÄ¹¹â¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶õ´Ö¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¹â¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÃæÃ«¤ÎÎÉ¤µ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î»î¹ç¤Ç¡Ê°æ¾åÀï¤Î¡Ë¾¡ÉéÏÀ¤¬Çö¤ì¤¿¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î¶ìÀï¤ÏÃæÃ«¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Î¶¯¤µ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇ§¤á¤¿¤½¤Î¾å¤Ç¡¢À¤µª¤Î°ìÀï¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾°Ìï¤µ¤ó¤¬¾å¤Ë¤¤²á¤®¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢°æ¾å¾¡Íø¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Äé¤Ï¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¶î¤±°ú¤¡£¤É¤¦¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤«¡×¤ÈÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¤¤¤«¤éÁ´¤Æ¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£