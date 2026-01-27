長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、ミッフィーづくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」を、2月27日から6月28日まで開催する。あわせて、イベントに新登場する「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」についての詳細が公開された。

「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」では、ヨーロッパの街並みに咲き誇る春の花々とミッフィーのかわいさが融合した、この季節でしか味わえないフォトジェニックな世界観を楽しめる。さらに、春の訪れを感じられるミッフィーをモチーフにしたかわいい限定グルメやグッズも登場する。

また、ミッフィーとメラニーに加えてミッフィーのお友だちのくまの「ボリス」とぶたの「グランティ」が初登場する「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」が実施される。さらに、色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージで、ミッフィーとメラニーが贈る特別なショー「ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス」も楽しめる。

「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」イメージビジュアル

咲き誇る春の花々とミッフィーのかわいさが融合！ この季節でしか味わえない「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」

「ミッフィーセレブレーション」に新登場する「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」では、春に咲き誇る花々とミッフィーのかわいさが融合した、この季節でしか味わえないフォトジェニックな世界観が楽しめる。

今回のメインとなるアムステルダムシティ内にある花の広場は、ミッフィーやミッフィーの絵本の世界をモチーフにしたフォトパネルなどが並び、美しい花々とミッフィーの世界観に包まれるエリアに一新される。本物の花々と絵本の世界がひとつの景色として重なる光景は、ここならではの1枚になること間違いなし。

どこを切り取っても絵になるハウステンボスだからこそ、ミッフィーのかわいさと春の華やぎが織りなすフォトジェニックな世界観を、全身で体感できる。

また、同エリア内にあるチャペル「スタッドハウス」前には、色鮮やかなフラワータワーが並び、ヨーロッパのオーセンティックな街並みと花々の美しさが融合した空間が広がる。フラワータワーの間からは、ミッフィーがひょっこり顔をのぞかせ、「ミッフィー・ワンダースクエア」にあるミッフィーのアーチには、エリアのかわいいロゴパネルや、色鮮やかな花々とトピアリーが登場する。

アムステルダムシティ内にある「スタッドハウス」

「ミッフィー・ワンダースクエア」のミッフィーのアーチ

ミッフィーの心ときめくグルメが期間限定で登場

「ミッフィー・ワンダースクエア」内にあるレストランとテイクアウト専門店では、春の訪れを感じるかわいい限定グルメが新登場。

「ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ」は、お花のケーキをイメージしたハンバーグに、チーズでできたミッフィーやくまちゃん、お花で彩ったサラダを添えた、見た目も華やかなプレートとなっている。「ミッフィーのお花畑BOX」は、春のお花畑をイメージしたサンドイッチボックス。ボックスを開けた瞬間、ミッフィーの形をしたサンドイッチがちょこんと顔をのぞかせる。

さらに、「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」のすぐそばにあるホテルアムステルダム内「ア クールベールカフェ」では、グラスの中で段々に重なるコントラストが美しく、見た目もかわいいパティシエ特製デザートが用意されている。フルーツの甘みやクリームのまろやかなコクなど、さまざまな味わいが重なり合い、見た目のかわいらしさと本格的な味わいの両方を楽しめる特別なスイーツとなっている。

【ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ】

販売店舗：エブリデイ・セレブレーションキッチン ※2月27日～5月28日まで販売

【ミッフィーのお花畑BOX】

販売店舗：ホリデー・ピクニックカフェ

【ミッフィーのグラスデザート】

販売店舗：ア クールベールカフェ ※予約制

【ミッフィーのセレブレーションラッシー】

販売店舗：エブリデイ・セレブレーションキッチン ※2月27日～5月28日まで販売

【ミッフィーのいちごブーケクレープ】

販売店舗：ホリデー・ピクニックカフェ

ハウステンボス限定！ ミッフィーの春にぴったりなファッションアイテムやグッズが勢ぞろい

新シリーズのミッフィーのファッションアイテムや旅気分を盛り上げてくれるトラベルグッズなどが登場する。

「STRAWBERRYシリーズ」は、着るだけで気分が明るくなるシフォンブラウスやスカート、そしておでかけにぴったりのトートバッグをラインナップ。さらに「Travelシリーズ」では、チューリップ柄の折りたたみボストンバッグや、上品なキャリーケースが登場する。

【STRAWBERRYシリーズ】

販売店舗：マイ・ミッフィーブティック

【Travelシリーズ】

販売店舗：マイ・ミッフィーブティック

Illustrations Dick Bruna (C) Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com