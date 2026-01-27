Ｊリーグは２７日、都内で理事会を行い、終了後に会見した。

コンプライアンス違反で契約解除となったＪ１福岡の金明輝前監督に関する言及もあった。Ｊリーグの青影宜典執行役員は「クラブから、すでに説明はいただいた。つい先日、報告書をいただいたので確認を進めている。確認を経て、クラブに追加でヒアリングをすることがあれば、その手続きを経て裁定倫理委員会に諮問するなどして、最終的にＪリーグが、どのような対応を取るか決めていきたい」と説明した。

再発防止に関しては「本件に関して申し上げると、現状を確認中。今の段階で私がこうすべきだとか申し上げられないが、昨年から複数のクラブでこういった類似の事案が発生している。昨年１２月にも町田の件の時もお伝えしたが、Ｊリーグとしては、ＪＦＡとしっかり連携して、そういった事態が発生しないような枠組みを構築していきたい」と語った。

金氏は鳥栖の指導者時代にもパワハラ行為を行い、処分されていた。指導者ライセンス降格となり、日本サッカー協会（ＪＦＡ）による更生プログラムを受け、Ｊリーグの指導が可能なライセンスを再取得。昨季は福岡を指揮していた。