アップライジングは、「ウイスキーくじ【バレンタイン限定くじ】」の予約販売を466口限定で1月26日より開始した。価格は5,980円（送料無料）。発送は2月12日から2月14日にかけて順次行なわれる予定だが、地域により14日以降になる場合がある。

「ウイスキーくじ【バレンタイン限定くじ】」は、2026年のバレンタインシーズンを盛り上げる特別企画。ジャパニーズウイスキーの至宝ともいわれ、入手困難な「白州25年」が1本「超大吉」として封入されている。さらに、山崎12年をはじめ、桜尾や津貫など、いま注目を集める国産シングルモルトも揃っている。

「ウイスキーくじ【バレンタイン限定くじ】」

全466口

価格：5,980円（送料無料）

販売口数：466口限定（完売次第終了）

販売開始日：1月26日（現在予約受付中）

発送予定期間：2月12日～2月14日

※地域によりお届けが14日以降になる場合がございます。

ラインナップ

・超大吉：白州25年（1本）

・大大吉：山崎12年（1本）

・大吉：山崎 シングルモルト（3本）

・中吉：白州 シングルモルト（3本）

・喜吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）

・福吉：シングルモルトウイスキー 桜尾（3本）

・縁吉：津貫（5本）

・幸吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）（50本）

・宝吉：ブレンデッドウイスキー 矢部（30本）

・栄：グレーンウイスキー 巳乃霞（176本）

・吉：ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（191本）

販売場所

□タチバナE酒販 本店

□タチバナE酒販 Amazon店

□宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店

□宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店