超大吉に「白州25年」を封入！ バレンタイン限定のウイスキーくじが予約開始山崎12年、響、桜尾、津貫などもラインナップ
アップライジングは、「ウイスキーくじ【バレンタイン限定くじ】」の予約販売を466口限定で1月26日より開始した。価格は5,980円（送料無料）。発送は2月12日から2月14日にかけて順次行なわれる予定だが、地域により14日以降になる場合がある。
「ウイスキーくじ【バレンタイン限定くじ】」は、2026年のバレンタインシーズンを盛り上げる特別企画。ジャパニーズウイスキーの至宝ともいわれ、入手困難な「白州25年」が1本「超大吉」として封入されている。さらに、山崎12年をはじめ、桜尾や津貫など、いま注目を集める国産シングルモルトも揃っている。
「ウイスキーくじ【バレンタイン限定くじ】」
全466口
価格：5,980円（送料無料）
販売口数：466口限定（完売次第終了）
販売開始日：1月26日（現在予約受付中）
発送予定期間：2月12日～2月14日
※地域によりお届けが14日以降になる場合がございます。
ラインナップ
・超大吉：白州25年（1本）
・大大吉：山崎12年（1本）
・大吉：山崎 シングルモルト（3本）
・中吉：白州 シングルモルト（3本）
・喜吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）
・福吉：シングルモルトウイスキー 桜尾（3本）
・縁吉：津貫（5本）
・幸吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）（50本）
・宝吉：ブレンデッドウイスキー 矢部（30本）
・栄：グレーンウイスキー 巳乃霞（176本）
・吉：ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（191本）
販売場所
□タチバナE酒販 本店
□タチバナE酒販 Amazon店
□宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
□宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店