楽天・黒川史陽内野手（２４）が不動のレギュラーとして全試合出場を目指す。２７日に仙台市内で自主トレを公開。６年目の昨季は自己最多の８３試合に出場して打率２割９分９厘、４本塁打、３３打点とブレイクした。今オフは阪神・西純らと自主トレを行いながら、長打力とフィジカルを強化。スケールアップした打撃を発揮し、チームの中心としてシーズンを完走する。

＊ ＊ ＊ ＊

“２年目”に臨む黒川などの若手選手が今季逆襲のキーマンになる。

昨季はＡクラス入りを逃したが、若手野手が続々と台頭。宗山がルーキーながら遊撃の定位置をつかむと、黒川と中島もレギュラーを奪った。希望の光を照らし続けていた。

今オフ、チームは主に先発陣を重点的に補強した。１１年ぶりに国内復帰した前田健、ＭＬＢ通算１０勝右腕のコントレラス、同通算４４勝右腕のウレーニャが新加入。ドラフトでも１位で藤原＝花園大＝、２位で伊藤樹＝早大＝を指名し、即戦力投手を上位で連続獲得した。

その反面、野手の補強は現役ドラフトを除くと、伸びしろを込みで獲得したマッカスカーのみにとどめた。新選手の獲得が必ずしもチームの成績向上につながるわけではない。ゲームの世界とは異なる。既存選手にフタをしない編成に、成長著しい若手野手陣への期待がにじむ。

プロは生き馬の目を抜く世界。弱点などが見つけられれば、すぐに攻略の糸口にされる。２年続けて結果を残すことは簡単ではない。三木監督も宗山、中島、黒川らの名前を挙げて「１軍で足がかりをつかんでさらに、と意気込んだ時にまた新しい壁にぶち当たると思う。そこを乗り越えて成長してほしい」と、奮起を促している。

昨季飛躍の糸口をつかんだ若手選手らが目指す２年連続での活躍。さらなる成長曲線を描いた時、チームは一気に強固になる。