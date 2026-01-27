異例ずくめの真冬の超短期決戦が本格化します。第51回衆議院議員選挙が27日に公示され、2月8日の投開票に向けて12日間の選挙戦に突入しました。立候補の受け付けは午後5時に締め切られ、小選挙区は福岡県で42人、佐賀県で5人が立候補を届け出ました。



福岡県庁では、27日午前8時半から立候補の受け付けが始まり、各陣営はたすきや腕章などいわゆる「選挙の7つ道具」を受け取りました。





福岡県では11の選挙区に42人が立候補しました。党派別では自由民主党が11人、中道改革連合が6人、日本維新の会が3人、国民民主党が4人、日本共産党が6人、れいわ新選組が1人、参政党が6人、社会民主党が2人、無所属が3人となっています。また、佐賀県では2つの選挙区に5人が立候補しました。党派別では、自由民主党が2人、中道改革連合が1人、参政党が1人、減税日本・ゆうこく連合が1人です。今回の衆院選では、新たに連立政権を組んだ自民と維新が過半数を確保できるかが焦点です解散前日に立ち上がった野党第一党の「中道」は、立憲民主党と公明党それぞれの支持母体の組織力をいかし、小選挙区で勝ちきれるかがポイントとなります。選挙戦では、物価高対策としての消費税減税のあり方や財源などをめぐり、論戦が繰り広げられる見通しです。1月28日から期日前投票が始まり、投開票は2月8日です。