通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．７％と上昇一服 急速な円高から落ち着き 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．７％と上昇一服 急速な円高から落ち着き

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．７％と上昇一服 急速な円高から落ち着き



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.74 7.18 8.89 6.88

1MO 9.99 6.52 8.83 6.48

3MO 9.29 6.46 8.39 6.65

6MO 9.22 6.64 8.50 7.14

9MO 9.23 6.81 8.59 7.47

1YR 9.21 6.93 8.65 7.68





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 9.19 9.84 9.66

1MO 8.85 8.62 8.43

3MO 8.65 8.52 8.08

6MO 8.94 8.89 8.08

9MO 9.14 9.20 8.14

1YR 9.26 9.38 8.16

東京時間16:30現在 参考値



ドル円１週間は１０．７％と一時の１４％付近から水準を下げている。スポット市場での急速な円高の動きが落ち着いたことを反映している。ただ、依然として１カ月以降よりは高い水準を維持している。米ＦＯＭＣを目前に控えており、イベントリスクとして意識されているもよう。値動き次第では再び為替レートチェックや実弾介入の可能性も秘めており、市場には一定の警戒感があるようだ。

外部サイト