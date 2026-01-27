衆議院議員選挙が27日に公示され、山形県内3つの小選挙区では前職と新人合わせて10人による争いが確定しました。真冬の県内で繰り広げられる超短期決戦について、選挙戦の構図や今回の注目ポイントを取材班キャップと伝えます。



まずは県1区の顔触れと各候補の第一声を見ていきます。

県1区に立候補したのは、届け出順に自由民主党・新人の遠藤寛明さん（39）、中道改革連合・前職の原田和広さん（52）、参政党・新人の桜田恭子さん（44）です。





自民・新人の遠藤寛明候補「まずは農家の皆さんの営農意欲が低下することがないようにしっかりと支援していく。農業だけではなく観光も大事。インバウンドの方もたくさん来ていただいている。新幹線や空港の滑走路の延長など、皆さんに来ていただく体制を整えなければいけない。山形のため、日本のために働いて働いて働いていく」中道・前職の原田和広候補「中道改革連合の物価高対策の柱は消費税減税。食料品の消費税を自民党のように2年間という時限を付けずに恒久的に無償にする。本来、政権与党は年度内に予算を仕上げなければならない、これは責務。高市政権が放棄した経済対策を我々はこんなに持っているんだという中道の思いを伝えていく」参政・新人の桜田恭子候補「農業は所得が低いという問題に直面し、高齢化や農業をする若い人がいない。山形は農業を誇りに思い、山形から日本を支えていく力がある県だと思っている。気合だ桜田日本守れ！」新党「中道」の前職に自民と参政が挑む構図ですが、1区のポイントはどこにあるのでしょうか。記者：県1区は、長年議席を守ってきた自民の遠藤利明さんが引退し、長男で前県議会議員の寛明さんが後継指名を受けて出馬しました。短期間で知名度がどこまで広がるかがポイントです。一方、前職の原田さんは、1月22日に立憲と公明が結成した新党「中道」からの出馬となりました。これまで国政選挙で対立してきた立憲と公明が連携することで票がどう動くのかが注目されます。初めての出馬となる桜田さんは、2025年の参院選で躍進した参政党の勢いが続くのか、若い世代や子育て世代の支持が広がるかがポイントです。県1区は山形市など東南村山地域の3市2町がエリアとなっていて、26日現在の有権者数は29万4293人です。