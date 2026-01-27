まるで曲芸！インド軍事パレードでバイク上での鉄棒・ハシゴ上り・組体操も披露…驚異の二輪車部隊「デアデビルズ」
整然と足並みをそろえた兵士たちの行進。
大観衆の前を軍事兵器が通っていく中、圧巻のパフォーマンスも披露されました。
インドの首都ニューデリーで26日、77回目の共和国記念日を祝う恒例の軍事パレードが行われました。
集まった観客は、地元メディアによりますと推定7万7000人とみられています。
パレードでは、戦車やヘリコプター、さらにはミサイルなど、インドが保有する戦闘兵器が披露されました。
中にはラクダ騎兵による行進も。
さらに上空では、戦闘機による編隊飛行が行われ、観客の目を楽しませました。
そして観客を大いに盛り上げたのが、インド陸軍「デアデビルズ」による、オートバイを使用した圧巻のパフォーマンスです。
走行する2台のバイクの間で鉄棒の前回りを披露したり、肩車でバイクを走らせたり、後ろ向きで走行するなど、様々なパフォーマンスを披露。
無人で走行しているように見えるバイクは、座席に立てられたはしごの上に人が。すごいバランスです。
この軍事パレードには、インドのモディ首相や閣僚のほか、ヨーロッパ理事会のコスタ議長とEU（ヨーロッパ連合）のフォンデアライエン委員長が主賓として出席。
関税やデンマーク自治領グリーンランド問題を巡ってアメリカとの関係が緊張する中、インドとEUの関係強化を示す機会にもなりました。