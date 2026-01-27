仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第４話「桶狭間！」が放送された。

２万５０００の大軍を率いて尾張に襲来した今川義元（大鶴義丹）を、天気を味方にした織田信長（小栗旬）が強運で撃破した。合戦後、信長は小一郎（＝豊臣秀長、仲野太賀）を自身の近習に引き立てようとしたが、小一郎は兄藤吉郎（＝豊臣秀吉 池松壮亮）と一緒に歩みたいと志願した。

兄弟の絆を見た信長が思い返した自身の兄弟の回想シーンでは、織田家中の闘争に巻き込まれて対立した弟・織田信勝を暗殺した場面が描かれた。

定説では信勝が兄への謀反を企て、一度は許されたが、関係がくすぶり続け、信長が仮病を使い、清洲に見舞いにやってきた弟を斬ったと伝わる。ドラマでは信勝も兄暗殺を狙って、寝間着姿の信長の前で短刀を抜いたが、隠れていた柴田勝家（山口馬木也）に切り捨てられた。勝家は元々は信勝に仕えていたとも伝わる。

信勝は最後は「兄上…」とうめき、這いながら近づいてきた。暗い部屋で顔がわかりにくかったが、演じたのは中沢元紀だった。

ネットでも話題に。「気づかなかった」「『あんぱん』の千尋だったの？」「豊臣と織田、兄弟の対比がエグすぎ」「信勝役が 中沢くんだと今知りました」「勝家は信勝を担いだから忠義の確認として…って設定なのかな？」「信勝は中沢元紀だったのか。あんぱんに引き続き死んでしまう弟すぎる」「たったあれだけ！？また出るよね…」「柴田勝家が信勝を斬ったのにはびっくりした」「信勝に直接手を下したのが元家臣の柴田勝家！？」「怖い」「鬼脚本」と反応する投稿が集まった。