【材料3つまでで作る！】しっとり柔らか！ 煮るだけ簡単「照り煮チキン」
SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。
今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。
■照り煮チキン
煮るだけ！しっとり柔らか
材料（2人分）
鶏もも肉……1枚（300g）
A
・しょうが……1かけ
・水、酒、しょうゆ、砂糖……各大さじ2
・酢……大さじ1
水溶き片栗粉……小さじ2
（水：小さじ1、片栗粉：小さじ1）
作り方
1 しょうがは細かく刻む。鶏肉は余分な筋や脂を取り除く。
2 鍋にAを入れて混ぜ合わせ、鶏肉の皮目を下にして入れて火にかける。煮立ったら落としぶたをして弱火で10分、途中で数回ひっくり返しながら煮る。
3 ふたを外してさらに3分ほど煮込む。鶏肉を取り出して食べやすい大きさに切り、器に盛る。
4 弱火にして煮汁に水溶き片栗粉を加え、とろみがついたら3にかける。
■レシピを参考にするときは
・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。
・火加減は、特に記載のない場合は中火で調理してください。
・しょうゆは生しょうゆを使用しています。
※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。