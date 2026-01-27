名古屋市千種区・地下鉄本山駅近くに、和カフェ「あんこととら」が2025年9月にオープン。和と洋を掛け合わせた“新感覚ようかん”が、静かな注目を集めています。

■ドライフルーツやマシュマロを合わせた“新感覚ようかん”





和カフェ「あんこととら」の落ち着いた雰囲気の店内で楽しめる看板メニューが、和と洋を掛け合わせた“新感覚ようかん”「選べるカフェセット本山よーかん」（1500円）です。

あんこは北海道産の小豆だけを使っていて、無添加で炊き上げた、優しい甘さがベースになっています。

そこへホワイトチョコレート、さらに食感のアクセントになるクルミと、季節ごとにかわるドライフルーツを合わせたら、果実の酸味とチョコの甘みが絶妙に溶け合う和洋折衷ようかんの完成です。

■営業はわずか2時間…日本料理店の休憩時間に開く和カフェ





一方、「マシュマロダークチョコようかん」は、マシュマロの口どけの良さに、アーモンドの香ばしさが重なるチョコスイーツのような味わいです。

また食べられる花・エディブルフラワーとイタリア産の高級ピスタチオを贅沢に使った「プレミアムピスタチオよーかん」もあります。

この店の営業時間は14時半にオープンして16時半には閉店とわずか2時間。実は、日本料理店がランチとディナーの休憩時間に営業しているカフェなのです。



日本料理店で土産用にと作ったようかんが好評だったため、もっと気軽に食べてもらいたいとカフェをオープンしたといいます。

店主：

「本山の華やかな雰囲気に合わせて、試行錯誤を重ねた結果、今のものが出来上がりました」



華やかな和洋折衷の新感覚スイーツ。持ち帰りもできるということです。



2026年1月21日放送