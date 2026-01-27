だから熱愛スキャンダルが出ない？共演者も驚いたBTSジンの恋愛哲学

世界的ボーイズグループBTSのメンバー、JINの恋愛観が思わぬ形で語られて話題だ。

現在33歳のJINは、年齢的には結婚を意識してもおかしくない時期に差しかかっているが、少なくとも周囲の証言からは、恋愛や結婚に対して慎重な姿勢がうかがえる。

きっかけとなったのは、ウェブトゥーン作家兼タレントのキアン84のYouTubeチャンネルに1月20日、「チュウと一緒にキアン八万大蔵経」と題した動画が公開されたことだ。動画はキアン84と、ガールズグループLOONA（今月の少女）出身の歌手チュウが料理を食べながら会話を交わすという内容だった。

動画内でチュウが「結婚とか、そういうのはしたくないんですか？」と尋ねると、キアン84は「結婚？するでしょ」と答えた。そして「君は？恋愛とか、そういうの聞いちゃダメなの？アイドルだから？」と問い返すと、チュウは「これはただ人生の一部というか、人生の中のひとつだから」と伝えた。

続けて、キアン84が「ファンが嫌がるんじゃないかと思って？」と問うと、チュウは「嫌がられそうですね」と率直に認め、「できるだけ遅くします。50歳くらいでします」と笑顔を見せた。

ここでキアン84は「そういう人、何人かいるよ」と前置きしつつ、JINの名前を挙げた。2人は昨年配信されたNetflixバラエティ『キアンの破天荒ゲストハウス』で共演した間柄だ。

彼は「ソクジン（BTSのJIN）もそうだ。カメラが回っていないときでも『恋愛したらダメ』『それはファンへの義理じゃない』って言う」とし、「俺が『表では適当にそう言って、裏でやればいいじゃないか』と言うと、『ヒョン（兄さん）、ダメダメダメ』って言う」と続けた。カメラの有無にかかわらず、ファンへの姿勢を崩さないJINの一面が伝わるエピソードとなった。

こうしたスタンスは、BTSのなかでも際立って見えるのかもしれない。

例えば、最年少メンバーのJUNG KOOKは昨年12月にaespaのウィンターとの熱愛説が浮上。双方の所属事務所は現在も説明や否定もなく沈黙を続けているが、JUNG KOOKとウィンターが同じモチーフのタトゥーを入れていることや、薬指のネイルカラーが似ていた点、JUNG KOOKが軍休暇中にaespaの公演を観覧していた事実などが、2人の熱愛を証明する根拠として挙げられている。

さらに一部では、ウィンターがファンミーティングで楽曲『Till The End Of Time』に言及した9日後に、JUNG KOOKが個人配信で同じ曲を再生したことも「状況証拠」と受け取る声があった。

Vも過去に熱愛説が浮上したことがある。彼はBLACKPINKのジェニーとの関係が取り沙汰された際、やはり所属事務所が一貫して沈黙を貫き、交際・否定のいずれも明らかにしなかった。のちに一部メディアで破局説が報じられても公式なコメントは出されず、この「ノーコメント対応」自体が話題となった。

JIMINをめぐっては、女優ソン・ダウンとの熱愛説が複数回浮上してきた。2022年以降、SNS投稿などをきっかけに憶測が広がったが、当初は私生活を理由に立場表明を控えていた。しかし昨年8月、推測性の報道や噂が続いたことを受け、BIGHIT MUSICは「過去に好感を持って関係を続けたことはあるが、数年前のことで、現在は交際していない」と説明し、過去の交際と破局を認める形で議論を整理した。

こうした熱愛をめぐる騒動の積み重ねを踏まえると、今回語られたJINの恋愛観は、最年長メンバーとしての覚悟や、ファンとの関係を大切にする姿勢を強く印象づけるものともいえそうだ。

