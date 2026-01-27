「買うなら今！」AmazonスマイルセールでApple製品がおトク！【2月2日まで】
【写真でチェック】お得になっているApple製品は…
Amazonでは1月27日から2月2日までの1週間、スマイルセールが開催中です。この記事では、スマイルセールでお得になっているApple商品をご紹介したいと思います！
※1月27日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトにてご確認ください。
それでは早速今回のスマイルセールでお得になっているApple製品を見ていきましょう！
▶Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
●￥58,800→￥53,800【9％OFF】
128 GB、画面サイズ 11 インチのiPad (A16)が5,000円引きに。
カラーはイエロー、シルバー、ピンク、ブルーの4色。
・512GBは￥110,800→ ￥105,800 の5%OFFの価格に。
▶Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
●￥78,800→￥73,800【6％OFF】
128GB、画面サイズ8.3インチの iPad mini(A17 Pro)も5,000円OFFに。スターライト、スペースグレイ、パープル、ブルーの4色。
・256GBも￥94,800→￥89,800 と5,000円OFFになっています。
▶Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
●￥90,970→￥84,800【7%OFF】
16GB ユニファイドメモリ、256GB SSD、 10コアCPUと10コアGPUのMac miniは約6,000円OFF。
・ 24GB ユニファイドメモリ、512GB SSD、 10コアCPUと10コアGPUは￥154,800→￥144,800と1万円OFF！
・24GB ユニファイドメモリ、512GB SSD、12コアCPUと16コアGPUは￥218,800→￥208,800とこちらも1万円OFF。
▶Apple MagSafe対応iPhone Airケース - フロスト
●￥7,980→￥5,805【27％OFF】
MagSafe対応のiPhone Air用のケースもお得に。半透明タイプはフロストのカラーのみがお得になっています。
・バンパータイプはタン、ブラックが￥6,480→￥5,223、ライトグレイは￥6,480→￥5,148に。
▶Apple MagSafe対応iPhone 17 Proシリコーンケース - テラコッタ
●￥7,980→￥6,045【24%OFF】
MagSafe対応のiPhone 17 Pro用のケース。シリコンタイプでお得になっているのはこの「テラコッタ」のみ。
・クリアタイプは￥7,980→￥7,255と5%OFF。
▶Apple MagSafe対応iPhone 17クリアケース
●￥7,980→￥7,092【11％OFF】
MagSafe対応のiPhone 17用ケース。
▶Beats Solo Buds Bluetoothワイヤレスイヤフォン - 最大18時間の再生時間、AppleとAndroidで互換性、内蔵マイク - ストームグレイ
●￥12,800→￥10,336【19％OFF】
完全ワイヤレス、ノイズコントロールは遮音のイヤホン。ストームグレイ、アークティックパープル、マットブラック、トランスペアレントレッドの4色。
▶Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間(ワイヤレス充電対応を使用した場合), AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック
●￥43,780→￥30,031【31%OFF】
フックタイプ、アクティブノイズキャンセルのイヤホン。エレクトリックオレンジは￥43,780→￥34,357。クイックサンド（￥34,018）とハイパーパープル（￥35,097）も。
▶Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ネイビー
●￥49,800→￥44,710【10％OFF】
オーバーイヤー、完全ワイヤレス、アクティブノイズキャンセルのヘッドフォン。ネイビー、サンドストーン、ディープブラウンの3色は￥44,710、ブラックは￥44,690。
■ポイントアップキャンペーンへのエントリーも！
Amazonセールでは恒例のポイントアップキャンペーンもエントリーしておきたいキャンペーンです。Apple商品は高額なものも多いので、ポイントアップでさらにお得に購入できるということになりますね。
■ドラッグストア・ビューティ商品まとめ買いキャンペーンも必見！
スマイルセール期間中にドラッグストア・ビューティアイテムの対象商品をまとめて3点以上購入すると合計金額から5%OFFになります。ストックしておきたいアイテムが多いカテゴリーなので、要チェックです。
■コスメもポイントバック！
キャンペーンにエントリー後、対象のコスメ・ビューティ商品を3,000円以上購入すると、購入金額に応じて2%〜5％分のポイントを獲得できるコスメポイントキャンペーンもスマイルセール期間中に開催されています。
対象のコスメ商品には、商品詳細ページに「コスメポイントキャンペーン対象商品」と表示がありますので、確認してみてくださいね。
また、キャンペーンとは別にポイントDEALとしてポイントアップしているコスメアイテムもありますので、いつものコスメも、気になるコスメも、一度チェックしてみることをおすすめします。
Apple製品も、ドラッグストア・ビューティーアイテム、コスメも、お得なスマイルセール、ぜひ一度セール会場を覗いてみてくださいね。
