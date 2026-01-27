　1月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは242銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は109銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は48銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは24銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は240円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3908>　コラボス　　　　　　375　　+80（ +27.1%）
2位 <269A>　Ｓａｐｅｅｔ　　　 2565　 +497（ +24.0%）
3位 <3446>　Ｊテック・Ｃ　　　 1600　 +268（ +20.1%）
4位 <9235>　売れるＧ　　　　　　907　 +150（ +19.8%）
5位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　　658　 +100（ +17.9%）
6位 <472A>　ミラティブ　　　　　744　 +100（ +15.5%）
7位 <4479>　マクアケ　　　　　 1119　 +150（ +15.5%）
8位 <5381>　マイポックス　　　　560　　+54（ +10.7%）
9位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　 1170　　+97（　+9.0%）
10位 <1514>　住石ＨＤ　　　　　　762　　+53（　+7.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　341.3　-52.7（ -13.4%）
2位 <2337>　いちご　　　　　　　372　　-33（　-8.1%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
4位 <2516>　東証グロース　　　　535　-30.0（　-5.3%）
5位 <288A>　ラクサス　　　　　　132　　 -7（　-5.0%）
6位 <4063>　信越化　　　　　　 5232　 -244（　-4.5%）
7位 <4498>　サイバトラス　　　 1210　　-37（　-3.0%）
8位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 79.1　 -1.9（　-2.3%）
9位 <2593>　伊藤園　　　　　　 2978　-71.0（　-2.3%）
10位 <6731>　ピクセラ　　　　　　 48　　 -1（　-2.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　　475　 +3.7（　+0.8%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　　 8850　　+62（　+0.7%）
3位 <6526>　ソシオネクス　　　 2256　+14.5（　+0.6%）
4位 <3402>　東レ　　　　　　 1137.7　 +6.7（　+0.6%）
5位 <6503>　三菱電　　　　　 4913.9　+27.9（　+0.6%）
6位 <5802>　住友電　　　　　　 6715　　+36（　+0.5%）
7位 <4755>　楽天グループ　　　928.4　 +4.6（　+0.5%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　611.8　 +2.2（　+0.4%）
9位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1915　 +5.5（　+0.3%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　 1538.8　 +2.8（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4063>　信越化　　　　　　 5232　 -244（　-4.5%）
2位 <8035>　東エレク　　　　　41700　 -430（　-1.0%）
3位 <3407>　旭化成　　　　　　 1481　-15.0（　-1.0%）
4位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2660　-19.0（　-0.7%）
5位 <6920>　レーザーテク　　　36650　 -250（　-0.7%）
6位 <4751>　サイバー　　　　 1431.4　 -9.6（　-0.7%）
7位 <5706>　三井金属　　　　　21760　 -140（　-0.6%）
8位 <1928>　積水ハウス　　　 3506.1　-21.9（　-0.6%）
9位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5400　　-30（　-0.6%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　24831　 -124（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

