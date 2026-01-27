[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇111銘柄・下落109銘柄（東証終値比）
1月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは242銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は109銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は48銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは24銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は240円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3908> コラボス 375 +80（ +27.1%）
2位 <269A> Ｓａｐｅｅｔ 2565 +497（ +24.0%）
3位 <3446> Ｊテック・Ｃ 1600 +268（ +20.1%）
4位 <9235> 売れるＧ 907 +150（ +19.8%）
5位 <7794> ＥＤＰ 658 +100（ +17.9%）
6位 <472A> ミラティブ 744 +100（ +15.5%）
7位 <4479> マクアケ 1119 +150（ +15.5%）
8位 <5381> マイポックス 560 +54（ +10.7%）
9位 <4664> ＲＳＣ 1170 +97（ +9.0%）
10位 <1514> 住石ＨＤ 762 +53（ +7.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 341.3 -52.7（ -13.4%）
2位 <2337> いちご 372 -33（ -8.1%）
3位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
4位 <2516> 東証グロース 535 -30.0（ -5.3%）
5位 <288A> ラクサス 132 -7（ -5.0%）
6位 <4063> 信越化 5232 -244（ -4.5%）
7位 <4498> サイバトラス 1210 -37（ -3.0%）
8位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 79.1 -1.9（ -2.3%）
9位 <2593> 伊藤園 2978 -71.0（ -2.3%）
10位 <6731> ピクセラ 48 -1（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 475 +3.7（ +0.8%）
2位 <5713> 住友鉱 8850 +62（ +0.7%）
3位 <6526> ソシオネクス 2256 +14.5（ +0.6%）
4位 <3402> 東レ 1137.7 +6.7（ +0.6%）
5位 <6503> 三菱電 4913.9 +27.9（ +0.6%）
6位 <5802> 住友電 6715 +36（ +0.5%）
7位 <4755> 楽天グループ 928.4 +4.6（ +0.5%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 611.8 +2.2（ +0.4%）
9位 <2871> ニチレイ 1915 +5.5（ +0.3%）
10位 <7267> ホンダ 1538.8 +2.8（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 5232 -244（ -4.5%）
2位 <8035> 東エレク 41700 -430（ -1.0%）
3位 <3407> 旭化成 1481 -15.0（ -1.0%）
4位 <9843> ニトリＨＤ 2660 -19.0（ -0.7%）
5位 <6920> レーザーテク 36650 -250（ -0.7%）
6位 <4751> サイバー 1431.4 -9.6（ -0.7%）
7位 <5706> 三井金属 21760 -140（ -0.6%）
8位 <1928> 積水ハウス 3506.1 -21.9（ -0.6%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 5400 -30（ -0.6%）
10位 <6857> アドテスト 24831 -124（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
