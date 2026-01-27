¤¤¤ÞÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ª¡¡¤³¤ÎÀè¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£CES2026¤¬¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿
¢£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿
¢£¤Ê¤¼¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï¸À¸ì²½¤¹¤ëÆÃÄ§¤ò¤â¤Ä
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤¬¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¤è¤êÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë
¡¡2025Ç¯¤ÏAI¸µÇ¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Î1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CES¡ÊËèÇ¯¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ÈÅÅ¥·¥ç¡¼¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎAI¤È¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²æ¡¹¤¬¡ÖAI¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ChatGPT¤äGemini¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´ÖÆâ¤ÇÊ¸¾Ï¤ä²èÁü¤Ê¤É¤ò½èÍý¤¹¤ë¡ÖAI¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Ï°Û¼¡¸µ¤ÎÀ¨¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¢£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¤É¤³¤¬À¨¤¤¤Î¤«
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤ÎÍ³Íè¤Ï¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î¤è¤¦¤Î¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÆ°¤¯¥â¥Î¡×¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëAI¤Ê¤Î¤Ç¸½¼ÂÅª¤ÊÊªÍý¸½¾Ý¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëAI¤Ê¤Î¤À¡£½¾Íè¤ÎAI¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»þ´Ö¤Î³µÇ°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£²æ¡¹¤¬À¸¤¤ë¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Â¸ºß¤¹¤ë4¼¡¸µ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤À¡£¤À¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç»Å»ö¤¹¤ëÀ¸À®AI¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤Î½¤Àµ¤â²èÁü¤ÎÀ¸À®¤âÍÆ°×¤À¤·¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤À¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°¼Ö¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»þÂ®60km¤ÇÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÅÅÆ°¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÁàÂÉ¤·¤¿¤È¤¡ÖÁàºî¤òÌá¤¹¡×¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤â¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Àµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÁàÂÉ¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÀµ³Î¤À¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤¿¤á¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤é³Ø¤Ö¡£
¢£NVIDIA¤ÎÂ¸ºß2026Ç¯¤ÎCES
¡¡È¾Æ³ÂÎ¤ÎÂç¼êNVIDIA¤Ï2026Ç¯¤ÎCES¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¸þ¤±¤ÎÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈAI¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾³«È¯¤Î¡ÖÄã¥³¥¹¥È²½¡×¤È¡Ö¹âÂ®²½¡×¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°±¿Å¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖWAYVE¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ ½¾Íè¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¡Ö¤â¤·¡Á¤Ê¤é¡¢¤³¤¦Æ°¤±¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò½ñ¤¹þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï°ã¤¦¡£¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò½Ö»þ¤Ë²òÀÏ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¼«Î§Åª¤Ë³Ø½¬¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ö¡×¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¾ì½ê¤ä¡¢¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¹©»ö¸½¾ì¤Ê¤É¤ÎÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÇ§¼±¤äÀ¸À®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤òÍý²ò¤·¿äÏÀ¤·¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç°ÂÁ´¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëAI¤ò»Ø¤¹¡£CES 2026¤ÇNVIDIA¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤òÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë
¢£VLA¥â¥Ç¥ë¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î²ò
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤¬¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¾å¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤Ï¡ÖAI¤¬¤Ê¤¼¤½¤Î¹ÔÆ°¤òÁª¤ó¤À¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÆ©ÌÀÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤òÂÇÇË¤·¤¿¤Î¤¬VLA¡ÊVision-Language-Action¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡NVIDIA¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¸þ¤±¤ÎÅý¹ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡ÖAlpamayo¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖAlpamayo¡×¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖAI¤¬¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤À¤±¡×¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ß¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÁàºî¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤òÏÀÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÅý¹çAI¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊªÍýÀ¤³¦¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¡¦¿äÏÀ¤¹¤ë¹âÅÙ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾³«È¯¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤«¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢AI¤ÎµóÆ°¤òÃ±¤Ê¤ë±¿Æ°»ØÎá¤ËÎ±¤á¤º¸À¸ì²½¡ÊLanguage¡Ë¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö±¦¤«¤é»Ò¶¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¡ÊVision¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾×ÆÍ²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÛµÞÀ©Æ°¤ò¹Ô¤¦¡ÊAction¡Ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À¡×¤È¼«¤é¸À¸ì²½¤¹¤ë¡ÊLanguage¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÄÉÀ×²ÄÇ½À¡Ë¤Î³ÎÊÝ¤³¤½¤¬¡¢AI¤ËÌ¿¤òÍÂ¤±¤ë¡Ö°Â¿´´¶¡×¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¡£
¢£AI¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Ø¼çÀï¾ì¤¬°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢¿§¡¹¤ÊAI¤òÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»º¶È¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡§
¡¡§Ê¸½ñºîÀ®¡¦Àß·×»Ù±ç¡¦¥½¥Õ¥È³«È¯»Ù±ç¡ÊÀ¸À®AI¡Ë
¢¡§AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Î§²½¤Ë¿Ê²½
£¡§¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ°¤¯ÃÎÇ½¡×¤Ø¤È¿Ê²½
¡¡¤È¤¯¤Ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡ÖÊªÍýÀ¤³¦¤ÇÆ°¤¯µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µ¡¢¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡ÊÆ°¤¯¥â¥Î¡Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅý¹ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï¼«Æ°¼ÖAI¤ÎËÜ´Ý¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£AI¤¬ÆùÂÎ¤òÆÀ¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤òË¾¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê¹â¤¤¼¡¸µ¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤«¡£
¡¡2026CES¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤ëAI¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤À¤¬¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÏAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ¸»º¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¹¤´¤¤»þÂå¤¬Íè¤¿¤â¤ó¤À¡£