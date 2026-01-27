本気度は優先順位に出る。男性が「時間作るよ」と言うのは本命行動
仕事やプライベートの予定に追われている中で、「時間作るよ」と言ってくれる男性がいたら、少し特別に感じるもの。そして実はこの一言、単なる優しさではなく、男性の本気度がはっきり表れやすい言葉なんです。そこで今回は、「時間作るよ」に潜む男性の本気度について解説します。
あなたとの時間を“確保すべきもの”と考えている
男性にとって本命相手との時間は、空いたら会うものではなく、意識して作るもの。仕事や用事の合間を縫って予定を調整するのは、あなたとの時間を優先順位に入れている証拠です。きっと気分次第ではなく、率先して時間を確保しようとする姿勢を見せてくれるでしょう。
行動が伴うから、言葉だけで終わらない
男性の本命行動は、約束が実際に実行されるかどうかに表れます。「時間作るよ」と言ったあと、具体的な日程調整や提案が続くなら、それは本気度の高いサイン。忙しさの中でも連絡や調整を続けるのは、あなたとの関係を後回しにしていない証拠です。
あなたとの関係の継続を重視している
男性は本命相手には、その場の楽さよりも長く続く関係を優先する意識が働きます。疲れている日でも少しの時間を作ろうとするのは、会うこと自体に意味を感じているから。あなたとのつながりを保つことを大切にしている状態です。
「時間作るよ」のセリフは男性の本命サイン。忙しさの中でもあなたを優先しようとする姿勢が続くなら、まさに男性の本気度の表れです。 ※画像は生成AIで作成しています
