第51回衆議院選挙が公示され、各党の党首が各地で支持を呼びかけました。選挙戦の注目ポイントについて中継で伝えてもらいます。

自民・維新の与党が過半数の議席を確保し、高市政権が継続するかが焦点です。

高市首相は今回の勝敗ラインを「与党で過半数」の233議席に設定していて、下回った場合「退陣」するとしています。

ある自民党幹部は高い内閣支持率を背景に「高市人気を生かして勝っていく」とする一方、内閣支持率に比べ自民党の政党支持率は低く、どこまで議席を伸ばせるかが問われます。

一方、新党・中道改革連合は比較第一党を目標ラインに設定しています。立憲民主党の支持団体である「連合」と、公明党の支持母体である「創価学会」、この2つの“組織の力”で小選挙区で勝ちきれるかがポイントになります。

――政策論争の焦点はどうなりそうでしょうか。

やはり消費税の減税が大きな争点になりそうです。

高市首相が吉村代表と並んで行った第一声の演説、私も聴いてきました。

ポイントは2つあったと思います。

まず、およそ30分間の演説で、高市首相は消費税の減税には触れませんでした。消費税の減税をめぐっては、高市首相は公示前の党首討論で、実施時期について「来年度中の実現を目指す」と公約より急に踏み込みました。

これには自民党内でも調整不足との声が出ていて、今後の選挙戦でも有権者の納得いく説明が求められます。また、もう一つのポイントは、高市首相は演説の中で、「国旗損壊罪の制定」など、保守的ないわゆる高市カラーの政策を訴えました。こうした政策でも支持を拡大していけるのかも焦点です。