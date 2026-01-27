お笑いタレント、なかやまきんに君（47）が27日、都内で行われた「おにぎりサミット2026」に出演した。

全国各地の名産品などを使ったご当地おにぎりを試食し、北海道羅臼町の知床朧いくらおにぎりを紹介。湊屋稔町長から「どんどんいっちゃって」といくらの追いトッピングを勧められると、おなじみのボン・ジョヴィの「It's My Life」がスタート。いくらのお皿を持って最後は「ヤー！」の雄たけびと共にお皿を下に向けたが、お皿に密着していたいくらは落ちずに不発。笑いを起こったが、いくらはスプーンでかき出しておにぎりを完成させた。

おにぎりを食べた、きんに君は「おいしいプチプチ。ぜいたくですね」と感動。司会者から「パワー全開じゃないですか？」と振られると「忘れていました。『パワー！』」と一言。決めゼリフのタイミングを逃すまさかのミスに「自分のギャグなのに、振られて『ん？』って言っちゃいました。ギャグを忘れるくらい感動していました」と弁明した。

イベントにはお笑いタレントの餅田コシヒカリ（31）、元NGT48で女優の本間日陽（26）も登壇した。