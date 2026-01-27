1月23日放送の『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送テレビ）の企画は大きな波紋を呼んだ。この騒動で、巻き添えを受けた出演者がいたようで──。

問題となったのは、小学6年生から受けた「6人兄妹の長男を代わって」という依頼。

「霜降り明星のせいやさんが、弟や妹5人の世話や家事を手伝う小学6年生の長男に代わって、子どもたちと一日過ごす内容でした。ただ、放送後 “ヤングケアラー” ではないかと指摘する声が続出し、SNSで炎上してしまったのです。

この騒動を受け、番組公式サイトは25日、放送内容に関する声明を出し、同放送回のTVerでの配信を停止しました」（スポーツ紙記者）

さらに、26日には、番組の演出に関して《誤解を招く受け止めが広がっていることを重く受け止めています》と、謝罪声明を出した。混乱に見舞われているが、Xでは

《ナイトスクープ削除されたんだ…眞栄田さんかわいそす》

《眞栄田さんが観るよう述べていたが、他の依頼もあるので、その配信も中止になったのは不憫かなとも思う》

《今回の探偵ナイトスクープ、眞栄田さんのやつめちゃくちゃ面白かったのに！》

など、「スリムクラブ」真栄田賢に同情する声があがっている。真栄田は、“ヤングケアラー” 放送回で、せいやとは別の企画に出演していた。

「真栄田さんが担当したのは、『まちの奇奇怪怪おじさん』という企画。番組に寄せられた “怪しくて近づきがたいおじさん” の出没情報をもとに調査するもので、今回は第2弾でした。

渋谷のセンター街でホットパンツを穿いたおじさんに声をかけ、現在のファッションに至るまでの苦しい境遇が明かされ、意外なエピソードを引き出す真栄田さんの調査がSNSでも好評でした。

本来、31日までTVerで配信される予定でしたが、今回の騒動で予定よりも早く、放送回そのものが配信停止になったことで、真栄田さんの企画も見られなくなってしまったのです」（芸能記者）

放送後、番組側が2度も声明を出す異例の事態になったが、騒動の影響が垣間見える部分もあるという。

「23日の放送直後にSNSで大きな議論を呼び、わずか2日後にTVerの配信を停止する “スピード対応” でした。ただ、真栄田さんはもちろん、調査を担当したせいやさんなど出演者にはなにも落ち度はありません。

とくに、真栄田さんは、たまたま炎上企画と同じ放送回に出ていただけだったので、完全に巻き添えを受けた形になります」（同）

次回の真栄田の調査に期待したい。