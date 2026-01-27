『探偵!ナイトスクープ』（ABCテレビほか）の放送内容について1月26日、同局から驚きの声明が発表され、波紋が広がっている。

「1月23日放送の回では、6人兄弟の世話を担う小学6年生の長男から寄せられた『1日だけ長男を代わってほしい』という依頼に応じるVTRがオンエアされました。探偵役の霜降り明星・せいやさんは、育児や家事をこなす長男に『お前はまだ小学生や! まだ大人になんなよ』とエールを送りました。

VTRのラストでは、せいやさんが家を後にした直後、母親が長男に『米炊いて! 7合!』と呼びかける声が響きました」（芸能担当記者）

依頼文には「同級生は自由に遊んでいてうらやましい。正直、長男をやるのに疲れた」など、長男の悲痛な胸の内が吐露されていた。これについて、「ヤングケアラーではないか」と、ネットなどで指摘があがっていたのだ。

これを受けて1月25日、番組側は「取材対象者やご家族への誹謗中傷や接触は控えてほしい」と注意喚起する声明を発表。当該回のTVer配信も停止した。

だが翌26日夜、さらに踏み込んだ説明をおこなうことになる。

「新たな声明では、VTR終盤に挿入された“家のなかの声”について、『編集・構成上の演出』であったとしました。父親が家を離れ、探偵と子どもたちだけになる場面や、母親の『米炊いて! 7合!』といったセリフは、実際の生活状況をそのまま示したものではないと説明したのです」（同前）

それらは、いずれも「家事や育児の大変さを強調するため」「非日常から日常に戻る合図としての演出」だったという。

「さらに、依頼文の“改稿”についても言及しています。放送で紹介された『正直、長男やるの疲れました』『探偵さん、ぼくの代わりに長男やってくれませんか?』といった表現は、依頼文をもとに番組側と家族が相談し、放送用に構成し直したものだったというのです。

本来の趣旨は『家族で協力しているが、自分がいちばんがんばっている。ほかの家庭と比べてどうなのか、調査してほしい』という内容だったといいます」（同前）

Xでは、

《演出じゃなくやらせじゃん》

《制作側にも問題ある》

《子供の頃からの大好きな番組だけになんかがっかり》

と疑問、落胆の声が相次いでいる。これについて放送作家が語る。

「2020年5月配信の『NEWSポストセブン』では、朝日放送の元プロデューサーの証言で、『ナイトスクープ』の内幕について、こんなことが書かれてあります。《最もよくできたVTRから順番に、実力主義で流しています。面白くない調査が3番目になる。3本とも探偵、ディレクター、スタッフが違うので、各々が最初に流してもらおうと真剣になる》というのです。

今回の依頼は3本中、2本めでしたが、おもしろさ優先のあまり、過度な演出をしてしまったのかもしれません。成果主義ゆえの暴走ではないか、といわれても仕方ありません」

今後、番組はどうしていくのだろうか。