3児の母・中村仁美アナ「毎年プールに入れる場所へ」家族旅行での一コマ公開「大竹さんがしっかりパパしてる」「微笑ましい時間」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】フリーアナウンサーの中村仁美が1月27日、自身のInstagramを更新。家族旅行の様子を公開し、注目を集めている。
中村は「息子3人 家族旅行は観光には一切興味を示さず毎年プールに入れる場所へ」と書き出し、3きょうだいの写真を公開。また「寝ながら日焼け止めを塗ってもらう三男」と添え、スタンプで顔を隠された夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と思われる人物が仰向けで寝ている三男に日焼け止めを塗っている微笑ましい一コマを公開している。
この投稿には「大竹さんがしっかりパパしてる」「家族の雰囲気が素敵」「リアルな子育てで共感した」「微笑ましい時間」「子どもの体力すごい」「見ていてほっこりする」などの反響が寄せられている。
中村アナは、大竹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
◆中村仁美、家族旅行での一コマ公開
◆中村仁美の投稿に反響
