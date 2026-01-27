メ～テレ（名古屋テレビ）

衆議院議員選挙が27日に公示されました。愛知県一宮市と岩倉市が選挙区の愛知10区には、5人が立候補しています。

27日午後3時までに、届け出順に自民党の前職・若山慎司氏(52)、日本維新の会の前職・杉本和巳氏(65)、国民民主党の新人・三嶋竜平氏(47)、参政党の新人・山内遼平氏(29)、中道改革連合の前職・藤原規真氏(47)の5人が立候補しています。

前回の衆院選では、中道の藤原氏、自民の若山氏、維新の杉本氏が立候補。

大接戦の結果、小選挙区では藤原氏が当選、若山氏と杉本氏が復活当選する異例の選挙区となりました。

東海3県屈指の激戦区に、今回はさらに国民民主の三嶋氏と参政の山内氏も立候補し、ますます大激戦の選挙区となっています。

中道・藤原氏の争点は「高市総理の政治姿勢」

前回の衆院選で、立憲の候補として小選挙区で当選した中道の前職・藤原規真氏。

今回は、公明党との新党・中道からの立候補となり、ポスターも急きょ“立憲”の上に“中道”シールを貼って対応します。

選挙戦では「高市総理の政治姿勢」を“最大の争点”として訴えていきたいと話します。

「物価高対策、円安の問題を解決せずにどんな言葉を並べても、私たちの市民生活がまともに機能することは絶対にない」（藤原氏）

自民・若山氏には江崎鉄磨元衆院議員が応援

自民党の前職・若山慎司氏。前回の衆院選では公明の支援を受けましたが、公明は立憲と組んで「中道」となったため、今回は選挙区で1万票以上とされる公明票が見込めない状況です。

出陣式には、若山氏が秘書を務めていた江崎鉄磨元衆院議員も応援に駆け付け、激励を送りました。

「この地域の未来がもっとよくなっていけば、経済を活性化していけば、この国の経済も必ず力強く再生していくと確信している」（若山氏）

維新・杉本氏「高市総理を支え行財政改革を進める」

そして、日本維新の会の前職・杉本和巳氏は、維新対自民の“与党対決”の構図で戦います。

「維新が高市総理を支えて行財政改革を進める」と連立の意義を強調しつつ、食料品の消費税ゼロを含む物価高対策を訴えます。

「与党内で、あるいは国会で先頭に立って食品消費税ゼロをしっかり勝ち取っていく。総理は悲願と言われていたが、私も食品消費税ゼロが政治家としての悲願であります」（杉本氏）

国民・三嶋氏「中小企業を元気にしたい」

国民民主党の新人で元団体職員の三嶋竜平氏は、広島県で6年ほど、中小企業向けの支援活動を行ってきました。

支持母体の「連合愛知」の推薦を力に、草の根活動で知名度の向上を目指します。

「中小企業を元気にしたい。そのためには国民民主党の政策が必要だと思い、もっと手取りを増やす。そのために愛知10区に国民民主党の候補者として立つことを決めた」（三嶋氏）

参政・山内氏「若い世代の希望や願いを国政に」

参政党の新人で会社員の山内遼平氏。大学在学時に環境問題やコロナ禍について考える中で、政治に関心を持つようになり、立候補を決めました。

若い世代の希望や願いを国政に届ける受け皿になりたいと考えました。

「皆さんにも夢や希望があるはずです。それを実現する土台・環境・仕組みを整えるのは政治しかありません。私たち参政党とともに日本の未来を作っていきましょう」（山内氏）

5人による激戦を制するのは誰になるのか。注目が集まっています。