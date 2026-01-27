『嵐が丘』マーゴット・ロビー×ジェイコブ・エロルディ“運命の断絶”写し出す特別ビジュアル解禁
マーゴット・ロビーが主演・プロデューサーを務めるエメラルド・フェネル監督最新作『嵐が丘』（2月27日公開）より、マーゴット演じるキャサリン×ジェイコブ・エロルディ演じるヒースクリフ、惹かれ合う二人の“運命の断絶”を写し出す特別ビジュアルが解禁された。
【別カット】『嵐が丘』より、愛のコンビネーション・ビジュアル
本作は、2023年最大のヒット作『バービー』を手掛けたマーゴット・ロビーが、『バービー』の製作陣とタッグを組み、再び主演とプロデューサーを務めて贈る、衝撃のノンストップ・ラブミステリー。
原作は、エミリー・ブロンテ生涯唯一の作品となった世界的ベストセラー小説『嵐が丘（Wuthering Heights）』（1847年刊）。今日に至るまで多くの国で翻訳出版され、数多く舞台化。日本では2015年に堀北真希と山本耕史の主演で舞台化され、後に2人がこの共演をきっかけにゴールインして大きな話題となった。
映画作品としては、1939年に公開された監督ウィリアム・ワイラー×主演ローレンス・オリビエ版がアカデミー賞（R）8部門にノミネート、1992年公開の監督ピーター・コズミンスキー×ジュリエット・ビノシュ＆レイフ・ファインズ版も知られている。日本では監督・吉田喜重×出演・松田優作版が1988年に公開されるなど、過去に何度も映像化され、世界中の多くのクリエーターへ影響を与え続けている不朽の名作だ。
今もなお読み継がれる“究極の愛”を映画化するため、マーゴットが監督・脚本を託したのはエメラルド・フェネル。監督デビュー作『プロミシング・ヤング・ウーマン』で、軽快なストーリー展開の裏に人間の醜さや社会の闇を鋭くえぐり出し、イギリス人女性監督として史上初となるアカデミー賞（R）脚本賞を受賞したフェネル監督が、幾度も映像化された『嵐が丘』を新たに紡ぎ出す。
そしてこの物語の中心を成す、キャサリンをマーゴット、ヒースクリフをジェイコブ・エロルディが演じる。エロルディは、映画『キスから始まるものがたり』やドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』と言った作品で若いファンの支持を集める一方、2025年11月に公開されたギレルモ・デル・トロ監督作『フランケンシュタイン』で怪物役を演じて世界の批評家から絶賛され、第98回アカデミー賞助演男優賞に見事ノミネートを果たした。
本作をよりエモーショナルにしているのは、世界的ポップアイコンとして圧倒的な存在感を放つチャーリーXCX。グラミー賞3部門受賞の彼女が、脚本に共鳴し、劇伴から劇中歌まで音楽全体を包括的にプロデュース。予告編でも強い印象を残した劇中歌「Chains of Love」は、抗えない愛の痛みをエモーショナルに描き出す。
この野心作の脇を固めるのは、アカデミー賞常連の強力な製作スタッフ。プロダクションデザインは2度アカデミー賞（R）ノミネートのスージー・デイヴィーズ（『教皇選挙』）。衣装デザインは2度アカデミー賞受賞のジャクリーン・デュラン（『バービー』、『ストーリー・オブ・マイ・ライフ』）。さらに撮影監督として、『ラ・ラ・ランド』でアカデミー賞を受賞したリヌス・サンドグレンが携わる。
「あなたは私のすべて」「君は僕のすべて」。物語の舞台はイギリス北部ヨークシャーにある広大な高台＜嵐が丘 (Wuthering Heights)＞。この荒涼とした嵐が丘にある屋敷アーンショウ家の美しい令嬢キャサリン（マーゴット・ロビー）と、屋敷に引き取られた孤児ヒースクリフ（ジェイコブ・エロルディ）。身分の違うふたりは、幼少のころより心を通い合わせ、大人になると互いを求め激しく惹かれ愛し合う。だが永遠を誓った愛は、身分の違い、周囲の境遇、そして時代の渦に飲み込まれ、予期せぬ道をたどっていく…。
今回解禁されたのは、マーゴット演じるキャサリン×ジェイコブ・エロルディ演じるヒースクリフ、二人の“近くて遠い”関係性が鮮烈に描き出された特別ビジュアル。
立ち込める霧の中、純白のウェディングドレスをまとい、巨大なベールを激しくはためかせるキャサリン。その美しさは気高くもどこか危うく、「彼女は一体誰の花嫁になったのか」という問いも突きつける。
一方、彼女とは対照的に、寂しげな枯れ木の下に佇むヒースクリフは、野性味を帯びつつもみすぼらしい姿。二人の間に横たわる、残酷なまでの身分差を強調する。
吹き荒れる強風と、静寂の中に潜む狂おしいほどの情熱。この二枚の画像を並べることで、「こんなにも近くにいるのに、決して一つになれない」二人の宿命が浮かび上がる、切なくも胸を打つ【愛のコンビネーション・ビジュアル】に仕上がった。“嵐が丘”を舞台に、心赴くままに愛し合う二人を待ち受ける衝撃の運命とは――。
マーゴットは、本作の完成を心待ちにするファンに向けて「間違いなく挑発的ではあるけれど、それ以上にロマンティック」と作品の魅力をコメント。さらに「胸が熱くなったり、あるいは体を殴られて息が止まるような感覚こそが、エメラルド・フェネル監督の真骨頂。観る者の身体的な反応を引き出すことこそが彼女のスーパーパワーです」と、監督の手腕に最大級の賛辞を贈った。
渾身の役作りでキャサリンという難役に挑んだマーゴット。その彼女が太鼓判を押すフェネル監督の手によって、惹かれ合う二人の狂おしいほどの情熱や、身を焦がすほどの切なさが本編でどのように炸裂するのか？再構築された新たな『嵐が丘』の全貌に期待が高まる。
映画『嵐が丘』は、2月27日より全国公開。
