25日に噴火警戒レベルが1から2に引き上げられた北アルプス「焼岳」では、山頂付近を震源とする火山性地震はふだんより増加しています。引き続き、火口周辺から概ね1ｋｍの範囲では、大きな噴石に警戒してください。

気象庁によりますと、焼岳の火山性地震の1日当たりの回数は、25日75回、26日37回、27日は午後3時までに21回です。（速報値）

また、傾斜変動観測では、27日午前2時頃から山体の浅い部分の膨張を示唆する山頂方向上がりの変動がみられています。

監視カメラによる観測では、山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。

ＧＰＳによる観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる変化が続いているということです。

気象庁は、焼岳では火山活動が高まっており、想定火口域から概ね1ｋｍの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとしています。

地元自治体の岐阜県高山市、長野県松本市などの指示に従って、危険な地域には立ち入らないでください。

噴火時には、風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が風に流されて降るおそれがあるため注意してほしいということです。