タレント・プロレスラーのフワちゃんが自身のインスタグラムを更新し、本格的なリング復帰から1か月が経過した現在の心境を明かしました。



【写真を見る】【フワちゃん】再始動から1か月 リングでの「洗礼」に心境綴る「1番向いてるわ！なめんな！」





フワちゃんは「プロレスラーになってから、早1ヶ月！！」と、決意も新たにリスタートを切った日々を回想。 「ひと試合ひと試合、最大限に気持ちを込めて！！」と、レスラーとしての熱い抱負を綴りました。









投稿では、直近の試合についても言及。 「昨日は、はじめてプロレスラーとしてリングの上で罵倒されました…」と、対戦相手からの厳しい言葉の攻撃に衝撃を受けた体験を吐露しました。









「このゾクゾクに、拳で立ち向かっていくんですね 私にそんなこと出来るかな…」と弱音を覗かせたものの、続けて「いや出来るだろ！1番向いてるわ！なめんな！」と、フワちゃんらしい強気な言葉で自らを鼓舞しています。









また、先日開催された『STARDOMアワード2025』において「話題賞」を受賞したことにも触れ、「名誉ある章に感謝致します 調子に乗らずに頑張ります…」（原文ママ）と、謙虚に感謝の意を表明。







続けて、「言った側からY字バランス…」と、トロフィーを掲げてY字バランスを決めるコミカルな画像を添えて投稿を締めくくりました。









この投稿に対し、ファンからは「すぐ調子乗っちゃうところも大好き」「フワちゃんのマイク、しびれました」「頑張ってる姿かっこいい！」「これからもたくさん応援しに行く」といった温かい反響が続々と寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】