桃月なしこ、『FLASH』の表紙飾る 近況は麻雀で「初めて国士無双という役満を出すことができて」【コメント全文】
俳優としても活躍する桃月なしこが、27日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）で表紙を飾った。
【別カット】ふっかい谷間！露出が激しい衣装でポーズを決める桃月なしこ
テレビ大阪のドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜 深夜0：00〜）で、主人公・大泉ましろ役で出演しており、地上波連続ドラマ初主演という大きな節目を迎えている。
ポケモン、ちいかわ、麻雀、ラーメン、謎解きなどが好きだという桃月は「最近だと麻雀では、初めて国士無双という役満を出すことができて、それが本当にうれしかったです」などと近況についてコメントしている。
■桃月なしこ コメント
――FLASH表紙掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！前回の登場が1年ぶりだったのですが、今回は1年も待たずとも表紙を飾ることができて、とてもうれしく思います！
――今回の撮影で、お気に入りの衣装や印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
今回の撮影日は誕生日の4日前だったのですが、現場でサプライズのお祝いをしていただき、撮影終わりにはケーキまで用意していただいて、今年一番最初に「おめでとう」を言ってもらえたのがとてもうれしく印象に残っています。
部屋着に白のコットンランジェリーから、黒のレーシーなランジェリー、水着まで全5ポーズを撮っていただき、どの衣装も可愛かったのですが、個人的には全身真っ白な部屋着が可愛くてお気に入りです。
事前に、30歳を迎えた私の「清楚な美しさ」や「大人の上品さ」を表現したいというお話を伺っていたのですが、あまり年齢を気にしていないので、その点は表現できていたか分かりません…笑
ロケバスではうなぎの卵とじ弁当まで用意していただいて、心もお腹も満たされた一日でした。
――ポケモン、ちいかわ、麻雀、ラーメン、謎解きと推し活が止まらない桃月さんですが、今後新たにハマりそうなことや、気になっているジャンルはありますか？
いやー、もうこれ以上は増やしたくないですね！今の趣味だけで本当に時間もお金も足りなくて（笑）。ちいかわを好きになったおかげで、今まではポケモングッズだけを集めていたのに、そこにちいかわグッズまで加わってしまって、もう家の中が大変なことになっています。
置く場所が本当になくて、これ以上増えたらどうしよう……って常に悩んでますね。
しかも今度オープンするポケパークのチケットも無事に取れていて、行ったら絶対にグッズをたくさん買ってしまうと思うので、今からどこに置こう？って頭を抱えています（笑）。
最近だと麻雀では、初めて国士無双という役満を出すことができて、それが本当にうれしかったです！
謎解きも今年はまだ一度も失敗していなくて、このまま成功率をどこまで上げられるか挑戦していきたい気持ちもありますし。
なので、今の趣味だけで正直お腹いっぱいですね（笑）。
――いつも応援してくださっている皆さんへ、メッセージをお願いします。
いつも応援ありがとうございます！
皆さんが応援してくれるおかげで、こうして1年も経たずにまた表紙を飾ることができました！
今年もさらに飛躍できる年になるよう頑張っていくので、応援してもらえるとうれしいです。
【別カット】ふっかい谷間！露出が激しい衣装でポーズを決める桃月なしこ
テレビ大阪のドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜 深夜0：00〜）で、主人公・大泉ましろ役で出演しており、地上波連続ドラマ初主演という大きな節目を迎えている。
ポケモン、ちいかわ、麻雀、ラーメン、謎解きなどが好きだという桃月は「最近だと麻雀では、初めて国士無双という役満を出すことができて、それが本当にうれしかったです」などと近況についてコメントしている。
――FLASH表紙掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！前回の登場が1年ぶりだったのですが、今回は1年も待たずとも表紙を飾ることができて、とてもうれしく思います！
――今回の撮影で、お気に入りの衣装や印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
今回の撮影日は誕生日の4日前だったのですが、現場でサプライズのお祝いをしていただき、撮影終わりにはケーキまで用意していただいて、今年一番最初に「おめでとう」を言ってもらえたのがとてもうれしく印象に残っています。
部屋着に白のコットンランジェリーから、黒のレーシーなランジェリー、水着まで全5ポーズを撮っていただき、どの衣装も可愛かったのですが、個人的には全身真っ白な部屋着が可愛くてお気に入りです。
事前に、30歳を迎えた私の「清楚な美しさ」や「大人の上品さ」を表現したいというお話を伺っていたのですが、あまり年齢を気にしていないので、その点は表現できていたか分かりません…笑
ロケバスではうなぎの卵とじ弁当まで用意していただいて、心もお腹も満たされた一日でした。
――ポケモン、ちいかわ、麻雀、ラーメン、謎解きと推し活が止まらない桃月さんですが、今後新たにハマりそうなことや、気になっているジャンルはありますか？
いやー、もうこれ以上は増やしたくないですね！今の趣味だけで本当に時間もお金も足りなくて（笑）。ちいかわを好きになったおかげで、今まではポケモングッズだけを集めていたのに、そこにちいかわグッズまで加わってしまって、もう家の中が大変なことになっています。
置く場所が本当になくて、これ以上増えたらどうしよう……って常に悩んでますね。
しかも今度オープンするポケパークのチケットも無事に取れていて、行ったら絶対にグッズをたくさん買ってしまうと思うので、今からどこに置こう？って頭を抱えています（笑）。
最近だと麻雀では、初めて国士無双という役満を出すことができて、それが本当にうれしかったです！
謎解きも今年はまだ一度も失敗していなくて、このまま成功率をどこまで上げられるか挑戦していきたい気持ちもありますし。
なので、今の趣味だけで正直お腹いっぱいですね（笑）。
――いつも応援してくださっている皆さんへ、メッセージをお願いします。
いつも応援ありがとうございます！
皆さんが応援してくれるおかげで、こうして1年も経たずにまた表紙を飾ることができました！
今年もさらに飛躍できる年になるよう頑張っていくので、応援してもらえるとうれしいです。