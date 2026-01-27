MLB・ドジャースは日本時間27日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club」の今年の新規入会受付を開始しました。

ファンクラブのコースには無料コース1種類、有料コース3種類の計4種類があり、年会費制でファンクラブサイト限定動画へアクセス可能。さらに、コースによって異なる豪華景品やイベントの優待参加権などが用意されています。

年会費6800円の「ルーキー会員」になると、山本由伸投手がオンラインで回答する「ライブQ＆A」に参加することなどができます。年会費18000円の「オールスター会員」には、佐々木朗希投手のラリータオル、山本由伸投手のアクリルスタンド、大谷翔平選手のボブルヘッドなどの豪華グッズや割引特典などを受け取ることができます。さらに、年会費75000円の「MVP会員」になると、佐々木朗希投手のラリータオル、山本由伸投手のアクリルスタンドに加え、「金の大谷翔平選手のボブルヘッド」や「超レアなコレクターズアイテム」などが手に入ります。またオールスター会員、MVP会員はそれぞれ30組60名にWBCの日本代表戦観戦ペアチケットが抽選でプレゼントされます。

その他にもファンクラブ会員限定で、抽選で日本人選手らが試合で使用したボールなどの豪華賞品が当たる「Dodgers Prize Giveaway」を毎月開催。ファンクラブはXでも情報発信を始めています。