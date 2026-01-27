お笑い芸人の なかやまきんに君、餅田コシヒカリさんが「おにぎりサミット®2026」に登場しました。

【写真を見る】【なかやまきんに君】いつものごとく「ヤー！」絶叫も「少なすぎる！」会場中から総ツッコミ





冒頭から、きんに君は爐にぎりは、この筋肉くらい大好きです、パワー！瓩函∩屬笋な笑顔。おにぎりの具は梅が好きだそうで、「おにぎり最新人気調査ランキングトップ3」を発表するコーナーでは倏澆にぎりは入っているかな瓩函▲愁錺愁錣靴討い泙靴拭









結果として梅はトップ3に入らず、1位は3年連続のツナマヨということで、餅田さん、きんに君ともに爐發ε惰夏りでいいんじゃないですか？瓩函▲張淵泪茲琉掬歸人気を讃えていました。









また、餅田さんから燹覆にぎりは）ボディメイクに良い？瓩畔垢れたきんに君は、爐發舛蹐鵝▲丱薀鵐垢呂瓩舛磴ちゃ良い。具材によっては全部の栄養素がまとまっていて、持ち運びできる瓩函⇔論發靴討い泙靴拭









イベントでは、「おにぎりサミット®」に参加している14自治体のコラボおにぎりが紹介され、餅田さんは、新潟県・南魚沼市の「かぐら南蛮おにぎり」を試食。爐米の甘さとかぐら南蛮のピリッとした辛み。お味噌の甘味とコク。それが完全に一体化している。最強です瓩函∨足そうにしていました。









一方のきんに君は、北海道・羅臼町の「知床朧いくらおにぎり」を試食。町長の湊屋稔さんから「好きなだけいくらを追加して良い」という許可が出ると、会場にはお馴染みのボン・ジョヴィの「イッツ マイ ライフ」が流れ、きんに君が躍動開始。爛筺次瓩閥んだきんに君でしたが、気を使いすぎてスプーン1杯という結果に終わってしまい、会場中から狆なすぎる！瓩函∩蹈張奪灰澆鮗けていました。









気を取り直した2回目は、並々といくらが入った容器ごと傾けますが、容器にギッシリ詰まりすぎたいくらは中々おにぎりの上に落ちず、不発。思わぬトラブルでこの日一番の笑いを起こし、息切れをするきんに君でした。









やっとのことでおにぎりを頬張ると、きんに君は爐瓩舛磴ちゃ美味しい。口の中に贅沢が広がりまくってます瓩函感動のコメント。MCに爛僖錙質干じゃないですか？瓩反兇蕕譴討眸娠できず爐鵝瓩畔屬靴討靴泙Δ曚蛭味しさに心奪われていました。



【担当：芸能情報ステーション】