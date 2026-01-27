阪神は２７日、８月に京セラドームで主催する２カードを「ＴＩＧＥＲＳ Ｂ-ＬＵＣＫ ＤＹＮＡＭＩＴＥ ＳＥＲＩＥＳ」（タイガース ブラック ダイナマイト シリーズ）として開催することを発表。昨年に続き大阪タイガースをモチーフとしたブラックユニホームを着用するが、配色が変えられ、かっこいい仕上がりとなった。

光沢のある黒を基調とし、「煌銅（こうどう）」で縁取りしたデザインに。「静かに光を吸い込むような黒と、重厚な輝きを放つ銅色のコントラストによって、光沢を纏いながらも芯は揺るがない、阪神タイガースの内なる強さを表現しました」という。

森下は球団を通じ「昨年のユニフォームもかっこよかったですが、今年のユニフォームは似ているようで似ていない、また違ったかっこよさを感じます。昨年は少しグレーがかった色味でしたが、今年はマットブラックで、より引き締まった感じがします」とコメントした。

さらに「タイガースはいろいろなユニフォームがある中で、全身が同じ色で統一されているユニフォームは珍しいので、すごく新鮮だと思いますし、黒いユニフォームを全員がまとまって着た時のかっこよさも魅力の一つだと思います」と語った。