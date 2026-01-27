俳優岸谷五朗とシンガー・ソングライター岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸が、26日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。都知事になるための“努力”を語った。

岸谷はかねてメディアで都知事になりたいと公言しており、MEGUMIから「知事になりたいんでしょう？」と聞かれると、「都知事なりたいです」と即答した。「大変そうですけど、サッカー選手になりたいみたいなもので。昔から割と政治家が好きで。変な子どもだったんですけど」と振り返った。

さらに「政治家というか街頭演説が好きで。目立ちたいじゃないですか、子ども時代って」と幼少期を回顧。共演の古坂大魔王が「それってライブハウス行ってバンドやろうとか？」と都知事を目指す感覚を尋ねると、岸谷は「同じです」とうなずいた。

するとMEGUMIが「でも、都知事になる努力ってどうやってするんですか？」と質問。岸谷は「まさに現在進行形でやっているような、メディアに出るっていうのは一番な気がします」と語り、古坂も「悪名は無名に勝るじゃないですけど、有名にならなければ結局…」と顔を売ることの重要性に納得した。

岸谷は「誰に聞いても『都知事は知名度だ』って言うんですよ。誰にも聞いても言います」と話していた。