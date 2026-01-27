全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、10位だった『英國酒場シェイク＆チップス』を紹介します。

パブフードとUKカルチャーが楽しい酒場！

UK好きならぜひおすすめしたい遊び心が詰まった酒場！音楽にパブフード、お酒にスイーツまで揃っている。

まず見逃せないのは、名物の「フィッシュ＆チップス」だ。ハーブやスパイスのスープに漬け込んだタラの身を使い、生ビールと衣を合わせてその場で揚げる。ふんわりサクッの食感で、ギネスとの相性もバッチリ。

ギネス880円、フィッシュ＆チップス1580円

『英國酒場 シェイク＆チップス（Shake&Chips）』（左）ギネス 880円 （右）フィッシュ＆チップス 1580円 マヨネーズあっさりめのタルタルは混ぜ置きしない。シェリービネガーを合わせるのも◎

ドリンクも多彩だ。癖ありモルト、ラフロイグに赤い果実を合わせたハイボール、自家製シロップを使ったサワーなど、個性的なオリジナルドリンクも。そして、忘れちゃならないのが「ミルクシェイク」！

何かといえば、UKの若者に人気というスイーツ。ミルキーで特製マシンを使った口当たりがなめらか。アクセントにアルコールも使っていて酒場にも馴染む大人味。一度試してみたらクセになるかもよ。

『英國酒場 シェイク＆チップス（Shake&Chips）』店長 奥田康夫さん

店長：奥田康夫さん「少し懐かし系のUK音楽も一緒にお楽しみください」

『英國酒場 シェイク＆チップス（Shake&Chips）』

黒塀横丁『英國酒場シェイク＆チップス』

［店名］『英國酒場シェイク＆チップス』

［住所］グランスタ八重北・地下1階

［電話］03-6419-7773

［営業時間］11時〜23時（22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］グランスタ地下北口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

