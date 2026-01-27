「遺伝子は凄い…」ユージ、大きくなった末っ子の姿を披露「クリソツ」「かなり大きめじゃないですか!?」
タレントのユージさんは1月26日、自身のInstagramを更新。「3歳になったばかりで体重は18キロオーバー」だという、末っ子の姿を公開しました。
【写真＆動画】ユージの末っ子
「可愛すぎて笑っちゃいます」ユージさんは「最近の饅頭。全力でエネルギーが切れるまで遊んで、爆食いして、爆寝するまた遊び倒す、全力饅頭。3歳になったばかりで体重は18キロオーバー」とつづり、5枚の写真と5本の動画を投稿。息子のさまざまなショットです。自宅のソファで眠っている姿や、外で遊んでいる様子、部屋で犬と走り回っている姿などが見られます。とてもかわいらしいです。
コメントでは「ユージさんクリソツですねー 可愛すぎて笑っちゃいます マイバッハの後部座席でもオッさんチックに居眠りしてるのかなww」「ワンちゃんと追いかけっこ可愛いですね〜」「逞しい男の子に成長まっしぐらですね！」「将来楽しみですね」「王子様」「遺伝子は凄い…かなり大きめじゃないですか!?(笑)」との声が寄せられました。
「キックボード饅頭とデート」2025年12月27日には「キックボード饅頭とデート」と、息子とのツーショットを披露していたユージさん。仲の良さが伝わってきてほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
