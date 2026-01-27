タレントのユージさんは1月26日、自身のInstagramを更新。大きくなった末っ子の姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ユージさん公式Instagramより）

タレントのユージさんは1月26日、自身のInstagramを更新。「3歳になったばかりで体重は18キロオーバー」だという、末っ子の姿を公開しました。

【写真＆動画】ユージの末っ子

「可愛すぎて笑っちゃいます」

ユージさんは「最近の饅頭。全力でエネルギーが切れるまで遊んで、爆食いして、爆寝するまた遊び倒す、全力饅頭。3歳になったばかりで体重は18キロオーバー」とつづり、5枚の写真と5本の動画を投稿。息子のさまざまなショットです。自宅のソファで眠っている姿や、外で遊んでいる様子、部屋で犬と走り回っている姿などが見られます。とてもかわいらしいです。

コメントでは「ユージさんクリソツですねー　可愛すぎて笑っちゃいます　マイバッハの後部座席でもオッさんチックに居眠りしてるのかなww」「ワンちゃんと追いかけっこ可愛いですね〜」「逞しい男の子に成長まっしぐらですね！」「将来楽しみですね」「王子様」「遺伝子は凄い…かなり大きめじゃないですか!?(笑)」との声が寄せられました。

「キックボード饅頭とデート」

2025年12月27日には「キックボード饅頭とデート」と、息子とのツーショットを披露していたユージさん。仲の良さが伝わってきてほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)