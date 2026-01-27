タカラレーベンは、「2025大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン」の話題コンテンツ「ミライ人間洗濯機」を東京都豊島区の「レーベンサロン池袋」に導入し、1月22日、藤本美貴さんと庄司智春さんをゲストに迎えて、「ミライ人間洗濯機」初の披露会を実施した。また、「レーベンサロン池袋」において、一般の消費者に向けた体験予約の先行抽選応募を1月23日から2月6日までの期間で実施する。



左から：庄司智春さん、藤本美貴さん

「ミライ人間洗濯機」初の披露会では、タカラレーベン 代表取締役 秋澤昭一氏を始め、サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山恭明氏が挨拶した。また、ゲストに歌手でタレントの藤本美貴さん、お笑い芸人の庄司智春さん夫妻を招き、トークセッションを開催した。さらに、庄司智春さんには、実際に「ミライ人間洗濯機」を体験してもらい、体験した感想などをリポートしてもらった。



タカラレーベン 代表取締役 秋澤昭一氏

タカラレーベン 代表取締役 秋澤昭一氏は、「『ミライ人間洗濯機』は昨年行われた大阪・関西万博で全国の人々から非常に高い注目を集め、人気のコンテンツになり、当社としても嬉しく思っている。当社の『LEBEN』シリーズには2008年から『ルイックプロジェクト』を標準で導入しており、『ミライ人間洗濯機』に搭載されている機能と同じ機能を搭載している。ぜひ、その機能を庄司さんに体験してもらいたいと思う」と挨拶した。



サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山恭明氏

サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山恭明氏は、「『ミライ人間洗濯機』は大阪・関西万博の期間中に約1300名の人に体験してもらい、多くの人から高い満足の声が寄せられた。今回、レーベンサロン池袋で一般の消費者にも体験してもらえることを大変うれしく思う。タカラレーベンとともに、これからの暮らしや住まいの新しい価値づくりに貢献していきたいと考えている」と述べていた。



藤本美貴さん

藤本美貴さんは、「『ミラブル』は知っている。サイエンスのCMで肌に書かれたマジックを落とすCMを観たことがある。メイクを落としたり等、肌にもやさしいので、ボディソープを使わなくてもよく経済的にもやさしい。家中すべての蛇口から浄活水が出ることはとても羨ましい。我が家だと浄水はキッチンしか出ないので、キッチンまで戻らなくても、どこで飲んでも安心・安全な水が飲めるのは素晴らしいと思った」とコメントしていた。



庄司智春さん

庄司智春さんは、「『ミライ人間洗濯機』を体験してみて、とても気持ちよかった。皮膚を傷つけることなく、肌がすごくツルツルになった。リラックスタイムで、リフレッシュできて最高だった。毛穴を綺麗にしてくれて、ミストもすごく温かくて気持ち良かった」と笑顔で語っていた。

「レーベンサロン池袋」の「ミライ人間洗濯機」の抽選体験申し込みは、1月23日から受付開始した。先行抽選応募期間は1月23日〜2月6日まで。なお、実際に体験できるのは4月の予定となっている。

