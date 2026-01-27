ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、好評発売中の一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」である疲労回復ウェア「YOKUNERU（ヨクネル）」に、新色3色を追加し、1月28日から販売を開始する。

元々販売していたホワイト・ブラックに加え、新色は落ち着いた印象を演出する「ネイビー」、やさしい温かみを表現した「ピンク」、そして洗練された印象の「グレー」の3色展開となる。どの色も日常の疲れを癒し、リラックスした睡眠をサポートするカラーとして厳選した。



「YOKUNERU」左から：ネイビー、ピンク、グレー

新色の追加によって、消費者のライフスタイルや好みに合わせた選択肢が広がる。もちろん、「NANOMIX」を使用した独自の「肌保温機能繊維」による「血行促進」「疲労回復」「筋肉のコリ緩和」といった高機能はそのままに、春の新色で、より心地よい眠りの時間を届ける。

“毎日の生活に、回復（疲労回復）とうるおい（保湿繊維使用）”という「YOKUNERU」の価値をより多くの人に体験してもらえる新色の登場で、「着て眠るたびに回復する」という新しい夜の過ごし方を提案していく考え。

［小売価格］

単品：7450円

上下価格：1万4900円

（すべて税込）

［発売日］1月28日（水）

