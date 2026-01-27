ムーンバットは、“3秒で折りたためる傘”の「urawaza」シリーズから、新商品「urawaza 無双」と「urawaza 小町」を1月26日に発売する。また、今回の発売に合わせ、小説のアニメ化作品「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」と初のタイアップする。タイアップを通じて、新商品の魅力をより多くの人へ届けていく考え。

同企画では、特別に描き下ろされたキービジュアルや紹介動画を制作し、SNSや店頭POPを通じて情報を発信する。さらに、声優・梅原裕一郎さん演じる「松永源吾」と、俳優・タレント・モデル・三吉彩花さん演じる「深雪」による特別店内アナウンスを実施するなど、商品と作品の世界観を重ねながら新商品の魅力を届ける。



「urawaza 無双」

“3秒で折りたためる傘”として人気の「urawaza」シリーズは、使いやすさとデザイン性の両立によって、幅広い層から支持を集め、シリーズ累計販売本数26万本を突破している。今回新発売される「urawaza 無双」は、耐風性能をさらに強化し、「urawaza 小町」はより小さくコンパクトに進化するなど、それぞれの特長をより明確にしたラインアップとなった。

そして、同企画のコラボレーション作品である「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」は、直木賞作家・今村翔吾さんによる大ヒット小説を原作とし、現在TVアニメとして放送中の作品。重厚なストーリーと個性豊かなキャラクター描写によって、多くのファンを魅了しており、力強さと繊細さをあわせ持つ作品の世界観が、「urawaza 無双」「urawaza 小町」それぞれの特長と高い親和性を持つことから、今回の企画が実現した。



「urawaza 小町」

商品特長として、独自開発した青い骨は、最大4本を連結した構造になっており、強靭な強さと安定性を実現。全形態に耐風仕様の傘骨を採用し、風速30m／s（風速30m／sとはトラックが横転するレベルの強風で大変危険。あくまで傘骨の高強度実証試験なので、強風時の使用は避けてほしいという）の試験もクリア。突然の強風時にも安心して使用できる強さを備えている。

独自のシート構造によって、より小さく洗練されたフォルムを実現した。手のひらにすっと収まるコンパクトな設計となっている。

生地の内側に貼られたガイドシートが、折りたたみの流れをサポートし、わずらわしいたたみ作業をスムーズにする。ケマーズ社の撥水剤「テフロン」を使用し、最高等級5級の撥水性を実現している。

［小売価格］

無双手開き：6600円

無双自動開閉：7150円

小町コンパクトプレーン：5500円

小町自動開閉プレーン：6050円

（すべて税込）

［発売日］1月26日（月）

