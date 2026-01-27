森永製菓は、日本各地の名産を使用した地域限定シリーズ「おみやげハイチュウ」から、「5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞」を2月3日に北海道新千歳空港売店で先行発売し、3月3日に北海道の土産物ルートで発売する。また、「5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞」を2月上旬にリニューアル発売する。



「5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞」

今回発売する＜北海道ヨーグルト味＞は北海道産牛乳を、＜夕張メロン味＞は夕張メロン果汁を使用している。パッケージは、北海道の旅の思い出が蘇るような広大な大地を印象的に描き、2つの商品を並べるとイラストがつながるデザインにリニューアルした。さらに、近年「ハイチュウ」が訪日外国人観光客の人からも非常に人気が高いため、パッケージに「HI−CHEW」ロゴを大きく配置することで、国内旅行客に加え、訪日外国人観光客の皆さまにも分かりやすいデザインにした。

北海道ならではの味わいと、旅のワクワク感を楽しめる商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく考え。

「5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞」は、香り高い北海道産夕張メロン果汁を使用したハイチュウとのこと。「5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞」は、北海道産牛乳を使用し、ヨーグルトのまろやかなコクと爽やかな酸味が楽しめるハイチュウとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞

北海道新千歳空港売店：2月3日（火）

北海道の土産物ルート：3月3日（火）

5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞：2月上旬

森永製菓＝http://www.morinaga.co.jp