吉本新喜劇の川畑泰史（58）が、22日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。若手時代の“秘話”を明かした。

劇場出番の合間に芸人同士が食事をしながら対談する人気企画「劇場合間メシ」に登場した川畑。今回は「吉本新喜劇の方とお話する機会が、ほぼない」という「東京ホテイソン」のたっての希望で実現した。

岡山出身のたけると、東京出身の相方・ショーゴの2人は「新喜劇に我々そんなに触れてきてない」と告白。「新喜劇のシステムがいまいち分かってないんですけど、川畑さんは吉本に入った時点で新喜劇ですか？」と質問した。

すると川畑は、当初大阪NSCに入学したことを明かし、「ナインティナイン」の矢部浩之と岡村隆史、元「チュパチャップス」だった星田英利（ほっしゃん）と宮川大輔、「矢野・兵動」の矢野勝也と兵動大樹ら、同期芸人の名前を挙げた。

そして「漫才やってたよ、コンビ組んで。コンビ名とか付けてなかった、“川畑 平松”。で、平松とほっしゃんが同じマンションに住んでた」と回想。「ほっしゃんと宮川大輔がコンビを組みだして、俺と平松が組みだしたから、4人で集まって、ほっしゃんの家か平松っちゃんの家が溜まり場になってた」と話した。

これにスタジオで見守っていた「海原やすよ ともこ」の2人は、口々に「初めて聞いた」「知らんかった」と驚がく。スタジオにゲスト出演した宮川は「1回4人で（ネタを）やってみよか、みたいなんもあった。で、4人でやったのが、川畑っちゃんが考えたやつやねんけど、それはもう新喜劇みたいな集団コント」と明かすと、やすともは再び「へーっ！」と驚いていた。