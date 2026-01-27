銀座コージーコーナーは、1月30日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「コージープリンセス（苺＆チョコ）」、「生チョコミロワール」などチョコスイーツを販売する。

バレンタインの時期に合わせ、チョコレートの魅力を存分に楽しめるスイーツをバラエティ豊かに全7品用意した。

チョコと相性のよい苺を組み合わせた「コージープリンセス（苺＆チョコ）」と「ショコラフレーズミロワール」。濃厚な生チョコとムースを重ね、なめらかな口どけと余韻を楽しめる「生チョコミロワール」。ふわシュワッ食感のスフレケーキや、なめらかなチョコカスタード入りのジャンボシュークリームも登場する。

また、昨年販売終了した「ガトーショコラ」を、店頭やSNSなどで復活を望む多くの消費者の声に応え、1年ぶりに通年商品として発売する。

チョコスイーツは、バレンタインの贈りものにはもちろん、自分を癒やすご褒美にもぴったり。この時期ならではのラインアップから、お気に入りを見つけてほしい考え。



「コージープリンセス（苺＆チョコ）」

「コージープリンセス（苺＆チョコ）」は、ジューシーな苺とチョコクリームで華やかに仕立てた季節限定のプチデコレーションケーキ。苺チョコホイップクリームをふわふわのココアスポンジでサンドし、上面はまろやかなチョコクリームをハート形に絞り、ハート形のピックと苺を飾って仕上げた。バレンタインや自分へのご褒美に最適だという。



「生チョコミロワール」

「生チョコミロワール」は、ミルクチョコを使用した濃厚な味わいの生チョコをサンドしたチョコスポンジと、スイートチョコを使用したなめらかな口どけのムースを重ね、上面はココアグラサージュで艶めく鏡（ミロワール）のように仕上げた。心ゆくまでチョコの余韻を楽しめる、季節限定のチョコレートケーキになっている。



「ショコラフレーズミロワール」

「ショコラフレーズミロワール」は、口どけなめらかなチョコムースと、濃厚な味わいのチョコレートガナッシュ、ほんのり甘ずっぱい苺ジャムを重ねて、上面はラズベリーグラサージュで艶めく鏡（ミロワール）のように仕上げた。苺の爽やかな甘ずっぱさとチョコのコクが、相性抜群の季節限定ケーキとなっている。



「ガトーショコラ」

「ガトーショコラ」のチョコムースは、コク豊かなチョコ、フルーティでほのかな酸味のあるチョコ、ナッツをローストしたような芳醇なチョコの3種と、カカオの存在感が際立つカカオマスをブレンドした。芳醇で奥深い味わいのチョコムースと、ほろ苦いココアスポンジ、上面に飾ったチョココポーが三位一体となり、絶妙なハーモニーを奏でる。



「チョコレートスフレ」

「チョコレートスフレ」は、クーベルチュールチョコレートを使用した、ふんわり食感のチョコレートスフレ。“しっとり、ふわシュワッ”と広がるチョコレートのコク深い味わいと、ほろ苦さを楽しんでほしいという。



「ジャンボシュークリーム（チョコ）」

「ジャンボシュークリーム（チョコ）」は、ミルクとビター2種のチョコレートをブレンドして深みのある味わいに仕上げたチョコカスタードを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた。チョコレートの華やかな香りと力強いカカオ感を楽しんでほしいという。



「スフレワッフル（Wショコラ）」

「スフレワッフル（Wショコラ）」は、ミルクとダーク、2種類のクーベルチュールチョコレートを使用した、濃厚で贅沢な味わいのスフレワッフル。まろやかでコク深いミルクチョコカスタードと、フレッシュなミルク感とカカオが引き立つチョコホイップクリーム、しっとりふんわり焼き上げたスフレのようなワッフル生地が、やさしく口どけていく一体感を楽しんでほしいという。

［小売価格］

コージープリンセス（苺＆チョコ）：734円

生チョコミロワール：734円

ショコラフレーズミロワール：734円

ガトーショコラ：594円

チョコレートスフレ：734円

ジャンボシュークリーム（チョコ）：194円

スフレワッフル（Wショコラ）：248円

（すべて税込）

［発売日］1月30日（金）

※「スフレワッフル（Wショコラ）」は販売中

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp