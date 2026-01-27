Ê¡´Ö½÷Î®6´§¡¡ÊÔÆþ»î¸³¹õÀ±È¯¿Ê¡¡¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¾©Îå²ñ°÷½é¡¢Îµ²¦ÀïÍ½ÁªÍ¥¾¡¤Î»³²¼»ÍÃÊ¤Ë
¡¡¾´ý¤ÎÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®6´§¡Ê33¡Ë¤¬27Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Ç´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³5ÈÖ¾¡Éé¤Î»³²¼¿ôµ£»ÍÃÊ¡Ê17¡Ë¤È¤ÎÂè1¶É¤ËÎ×¤ß¡¢108¼ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Âè2¶É¤Ï2·î16Æü¡¢ÊÒ»³»ËÎ¶»ÍÃÊ¡Ê21¡Ë¤È»Ø¤¹¡£
¡¡¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Ê¡´Ö¤¬Àè¼ê¤Ë¤Ê¤êÀï·¿¤Ï¤½¤ÎÆÀ°ÕÀïË¡¡¦¥´¥¥²¥óÃæÈô¼Ö¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£Ê¡´Ö¤¬¶ä´§¡¢»³²¼¤Ï¹âÈþÇ»¤Ë°Ï¤¤¡¢¶ä¸ò´¹¤Î¸å¡¢»³²¼¤¬¹âÈô¼Ö¤ÇÊ¡´Ö¿Ø¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÊ¡´Ö¤ÎÂç¶ð2Ëç¤Ï²¼ÃÊ¤Ø²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¡¢¶ð¸úÎ¨¤¬°²½¡£»³²¼¤Ï70¼êÌÜ¡¢¶ðÂ»¤Ê¤¬¤éÈô¼Ö¶ä¸ò´¹¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¼«¿Ø¤ËÊü¤Ã¤¿³Ñ¤¬´ÖÀÜÅª¤Ë²¦¼êÈô¼Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¼ê¤·¤¿Èô¼Ö¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç´ó¤»¤ÎÌÖ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²º¤ä¤«¤Ê½ç¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ð¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¾´ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡»³²¼¤¬6ÃÊÌÜ¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¹âÈô¼Ö¡£Ê¡´Ö¤Ï³«Ëë¶É¤Ç¿µ½Å¤ò´ü¤¹µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·ÁÀª¤ò°²½¤µ¤»¤¿Ê¬´ôÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ê»³²¼¤Î¡Ë¢¤7ÆóÈô¤ÎÊÕ¤ê¡£¼ê¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì°Ê¹ß¤Î°ì¼ê°ì¼ê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤Þ¤À¶ä¸ò´¹Ä¾¸å¤Î42¼êÌÜ¡£Áá¤¯¤«¤é·ÁÀª¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¡´Ö¤Ï22Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¡£Á°²ó5ÈÖ¾¡Éé¤Ï3Ï¢ÇÔ¤Ç¼ºÇÔ¤·¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£6´§¤òÊÝ»ý¤¹¤ë½÷Î®´ýÀï¤Ç¤Ï¸½ºßÀ¾»³Êþ²Â½÷Î®2´§¡Ê30¡Ë¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤ë½÷Î®Ì¾¿ÍÀï5ÈÖ¾¡Éé¤ÎºÇÃæ¡£Âè1¶É¤òÍî¤È¤·¡¢¼¡Àï¤Ï30Æü¡£¤¤¤º¤ì¤â³«ËëÄ¾¸å¤Ê¤¬¤éÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£