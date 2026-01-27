大阪・心斎橋に“感度の高い人”向けの最先端ビル誕生へ 存在感際立つビジュアル、高級ホテルなど発表【概要】
大阪・心斎橋に今年3月竣工予定の新たなランドマークの名称が「クオーツ心斎橋」に決まり、26日に施設ビジュアルや概要が発表された。
【画像多数】従来のラグジュアリーの枠を超えた空間…「クオーツ心斎橋」館内のイメージ
「クオーツ心斎橋」は、大阪メトロ心斎橋駅すぐ、 御堂筋と長堀通の交差点に誕生する。地上28階・地下2階、高さ約132メートル。敷地面積は約3289平米（約995坪）、延床面積は約4万6227平米（約1万3983坪）。
エリア最大級・最先端の複合施設となるだけでなく、大阪の「ミナミ」と「キタ」を結ぶ新たな集客拠点となる。名称には、心斎橋の華やかな文化やイメージを同所に結晶化させ、時代を超えて場所の力を映し出すという想いが表現された。
従来のラグジュアリーの枠を超えた、新たな価値観の提案を目指し、コンセプトには「『BEYONDLUXURY』ひとつ先の豊かさ」を掲げ、ひときわ存在感を放つ、洗練された空間創造を目指してデザインされた。
地下2階〜6階はショッピングフロア、16階〜28階にはハイグレードの「ザ・ゲートホテル」が入る。また、8階〜14階はオフィスフロアとなる。
ターゲットは「国内外の旅行者や心斎橋エリアで働く人・暮らす人など、感度の高い多様な人々」。商業施設としては、ファッション、ウェルネス、ライフスタイル、アウトドア・スポーツ、アート・カルチャー、フードなど、多様なジャンルが集う。
上層の「ザ・ゲートホテル大阪by HULIC」は、6月15日にオープン。ブランド最大の223室の客室数を有し、地上約120メートルの最上階には、大阪の景色を一望できるルーフトップバーを設置。その他ホテル館内にはレストランや宿泊者専用のラウンジ、フィットネスジムを備える。
■『QUARTZ SHINSAIBASHI /クオーツ心斎橋』
所在地：大阪市中央区南船場3-12-14（住居表示）
敷地面積：約3,289m2（約995坪）※船場建築線後退後の面積
延床面積：約46,227m2（約13,983坪）
建物高さ：約132メートル
規模：地上28階、地下2階
用途：店舗、宿泊施設、事務所
竣工時期：2026年3月（予定）
