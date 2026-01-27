¥È¥è¥¿¡¢EV¤Ç°ÜÆ°¿ÇÎÅÄó°Æ¡¡¼«¼£ÂÎ¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤ÎµëÅÅ¤â
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï27Æü¡¢°ÜÆ°·¿Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡Ö¥¤¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¡¢°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¿ÇÎÅ½ê¤äºÒ³²»þ¤ÎµëÅÅ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÏºòÇ¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¡¢Äê°÷¤Ï17¿Í¡£°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤¬Æ³Æþ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2027Ç¯ÅÙÃæ¤Ë°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÍ×¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×µ»½Ñ¤ÎÅëºÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÏÃÏ°è¤Î½¸²ñ½ê¤ä¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤½»Ì±¤Ë°åÎÅ¤òÆÏ¤±¤ë³èÍÑ¤òÄó°Æ¡£EV¤Ï¿¶Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÖºÜ¤Î°åÎÅµ¡´ï¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥¿¥¤¥ä¤òÅÅµ¤¿®¹æ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÁàºî¤ÇÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»î¾è¤¹¤ë¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ìÅÙ¤â»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µÞ¤Ê¥«¡¼¥Ö¤ÎÂ¿¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁö¹Ô¤Ç¤¤¿¡£