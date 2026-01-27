ÎáÏÂ¤Î·ãÆ®²¦¡¦ÄéÀ»Ìé¡¡Ç¾¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤ËÊÖÅú¡ÖMRI¤Ç¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡Ä¡×
¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê44¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁ°¸þ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ÎáÏÂ¤Î·ãÆ®²¦¤¬Ç¾¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÎáÏÂ¤Î·ãÆ®²¦¡×¡ÖÌ¾¾¡ÉéÀ½Â¤µ¡¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡5·î2Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡ËVS¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ¤µª¤Î°ìÀï¡£¤½¤Î¶½¹Ô¤Ë¤â¡Ö½Ð¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤¹¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤ÏÁê¼ê¡£´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ï¡Ö¥Ð¥à¤¬¾å¤²¤Æ¤¤¿¤é¡©¡×¤È¡¢¸½À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¡È¥Ð¥à¡É¤³¤È¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥à¤Ï·ÚÎÌµé¤Ç23Àï23¾¡16KO¡£¾ÍèÅª¤Ë°æ¾å¾°Ìï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢Äé¤Î¤¤¤ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾µé¤ÎÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äé¤Ï¡Ö¡Ê¾å¤²¤ÆÍè¤¿¤é¡Ë¥¦¥¶¤¤¤±¤É¡¢½¤Íå¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¹½¤¨¤À¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÉ¡¹ü¤òÀÞ¤Ã¤¿¥É¥Í¥¢ÀïÊÂ¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î·ãÆ®¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î·ãÀïÂ³¤¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÄé¤Ï¤ä¤á¤í¡×¤È¸å°ä¾É¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë°Õ¸«¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Äé¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÏMRI¤Ç¡ÊÇ¾¤ò¸¡ºº¤¹¤ë¤È¡ËÀï¤Ã¤¿º¯¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬ÌÓºÙ·ì´É¤Ê¤É¤Ë½Ð¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï·ë¹½¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÀï¤Ã¤¿º¯¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¥ì¥¤¤ÊÇ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤²¿¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¡£